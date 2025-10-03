Bătrână de 80 de ani, dispărută în comuna Cernișoara

Polițiștii Secției Rurală Lăpușata au fost sesizați, pe 2 octombrie, în jurul orei 22:30, cu privire la dispariția Mariei Rușitoru, de 80 de ani, care a părăsit voluntar locuința din comuna Cernișoara și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente și îmbrăcăminte la momentul dispariției:

Vestă tricotată, culoare închisă, cu dungi albe

Șorț

Batic, cel mai probabil închis la culoare

Polițiștii desfășoară activități pentru identificarea persoanei dispărute.

Cetățenii care pot oferi informații utile sunt rugați să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.