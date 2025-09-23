Restricții de circulație în Vâlcea pe durata Raliului Vâlcii, 25–27 septembrie

25.5 C
Știri de ultima orăLocalRestricții de circulație în Vâlcea pe durata Raliului Vâlcii, 25–27 septembrie

De Mariana BUTNARIU
Raliul Vâlcii – etapa a VI-a a Campionatului de Raliuri
În perioada 25–27 septembrie 2025, se va desfășura Raliul Vâlcii – etapa a VI-a a Campionatului de Raliuri. Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea anunță că vor fi instituite mai multe restricții de trafic.

Pentru proba „Superspeciala Nurvil Show Vâlcea”, programată pe 27 septembrie, circulația auto va fi restricționată între orele 12:00 – 22:30 pe strada Calea lui Traian, pe tronsonul dintre str. General Magheru și Bd. Nicolae Bălcescu/str. Arhiepiscopiei. În același interval, între orele 19:00 – 22:00, vor exista restricții parțiale și pentru circulația pietonală.

De asemenea, vor fi instituite restricții pe străzile adiacente: Știrbei Vodă, Căpitan Mărășanu, Căpitan Negoescu, Constantin Brâncoveanu, General Praporgescu și Bd. Tudor Vladimirescu.

Pe durata competiției, circulația rutieră va fi restricționată temporar și pe drumuri din mai multe localități ale județului Vâlcea: Mihăești, Vaideeni, Horezu, Dăești, Berislăvești, Runcu și Râmnicu Vâlcea – Fețeni.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto și pietonilor să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipajelor aflate în teren.

