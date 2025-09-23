(VIDEO) Percheziții la Arad într-un dosar de trafic de droguri și substanțe psihoactive. Peste 20 de suspecți vizați

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad desfășoară azi, un număr de 64 de percheziții domiciliare pe raza județului Arad. Perchezițiile se derulează într-un dosar de:

trafic de droguri de risc,

trafic de droguri de mare risc,

operațiuni cu substanțe psihoactive, toate în formă continuată.

Între septembrie 2024 și septembrie 2025, peste 20 de persoane ar fi acționat în baza unor înțelegeri prealabile, procurând, deținând, depozitând, transportând și vânzând în mod repetat droguri și substanțe cu efect psihoactiv, în scopul obținerii de câștiguri substanțiale.

În paralel, sunt puse în executare 65 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul DIICOT Arad.

Acțiunea are loc cu sprijinul.