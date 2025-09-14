Pompierii Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj SMURD, au intervenit în comuna Slătioara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, cu risc de propagare la locuința cu etaj, aflată în imediata apropiere.

Intervenția promptă a echipajelor de stingere a limitat considerabil pagubele, incendiul afectând acoperișul locuinței, pe o suprafață redusă și o baie aflată la etajul casei.

Misiunea a durat aproximativ două ore.

În urma incendiului au ars circa 80 de metri pătrați de acoperiș și bunurile depozitate în anexa gospodărească și a fost salvată locuința, regim de înălțime parter+etaj.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, produs la un conductor defect sau neizolat corespunzător.

Reamintim cetățenilor că respectarea regulilor de exploatare a instalațiilor electrice este esențială pentru protejarea vieții și a bunurilor. Nerespectarea acestora poate provoca incendii cu consecințe grave.

