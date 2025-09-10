Vâlcea: A plecat de acasă, iar familia și poliția îl caută

Polițiștii orașului Băile Olănești au fost sesizați, ieri, despre plecarea voluntară alui Dumitru Ilie Iulian, de 22 de ani.

Acesta a plecat de la domiciliu în cursul zilei de 9 septembrie, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni până în prezent.

Bărbatul are următoarele semnalmente: înălțime 1,65 m, greutate 75 kg, păr negru, ochi căprui.

Nu se cunosc date cu privire la vestimentația purtată la momentul plecării.

Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea acestuia sunt rugate:

să apeleze numărul de urgență 112,

să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

