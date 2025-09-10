România, a doua cea mai mare alocare din programul european SAFE: aproape 17 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit unei alocări provizorii anunțate marți de Comisia Europeană. Este a doua cea mai mare sumă destinată unui stat membru, după Polonia, care figurează drept principal beneficiar.

Ce presupune alocarea pentru România

Conform Guvernului și Ministerului de Finanțe, implicarea în programul SAFE va aduce României beneficii pe mai multe planuri:

Apărare – fondurile vor fi utilizate pentru achiziții de tehnică militară modernă și pentru dezvoltarea unor capacități de producție în industria de apărare. Bugetar – împrumuturile acordate prin SAFE au condiții financiare avantajoase: dobânzi reduse, perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare pe 40 de ani. Acest lucru va permite finanțarea achizițiilor militare cu un impact mai mic asupra bugetului național. Infrastructură civil-militară – se au în vedere investiții în finalizarea unor autostrăzi strategice din nord-estul României, importante atât pentru mobilitatea civilă, cât și pentru mobilitatea trupelor NATO: Autostrada A7 (Pașcani–Suceava–Siret)

Autostrada A8 (Pașcani–Iași–Ungheni)

Termene și pași următori

Până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 , statele membre trebuie să transmită Comisiei Europene lista finală a investițiilor care vor fi finanțate prin SAFE.

Alocarea de 16,68 miliarde de euro este deocamdată provizorie, urmând a fi confirmată în etapele ulterioare ale programului.

Context european

Programul SAFE dispune de un buget total de 150 de miliarde de euro, destinat sprijinirii statelor membre în realizarea unor investiții rapide și de amploare în domeniul apărării. Obiectivul principal este consolidarea capacităților europene de apărare și reducerea dependenței de importuri externe de armament și tehnologie militară.

România, prin poziția sa geostrategică la frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO, este considerată unul dintre pilonii cheie ai securității regionale, motiv pentru care primește una dintre cele mai consistente alocări.

