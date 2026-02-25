Primarul Slatinei anunță că va interzice jocurile de noroc

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a declarat miercuri că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităților de jocuri de noroc în localitate. Eliminarea sălilor de joc din oraș urmează să se facă treptat, pe măsură ce vor expira autorizațiile existente.

„Conform noilor prevederi, desfășurarea activității în locații fizice este condiționată de obținerea unei autorizații de funcționare eliberate de autoritatea administrației publice locale competente. Totodată, este introdus un nou articol care stabilește explicit că Consiliul Local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se pot sau nu desfășura activități de jocuri de noroc.

În acest context, imediat după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, în prima ședință a Consiliului Local Slatina voi iniția un proiect de hotărâre de către primarul Mario De Mezzo, privind interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului. Pentru operatorii existenți și autorizați, noul cadru legal conferă autorității locale dreptul de a decide dacă mai emite sau nu autorizații de funcționare pe raza municipiului, ceea ce permite eliminarea treptată a acestor activități din oraș, în condițiile legii’, a explicat Mario De Mezzo, potrivit Agerpres.

„Interesul public, sănătatea comunității și protejarea familiilor au prioritate“

Primarul municipiului Slatina a menționat că în această perioadă se realizează o analiză privind veniturile provenite din taxele și impozitele aferente acestor activități, însă ‘poziția administrației locale rămâne fermă: interesul public, sănătatea comunității și protejarea familiilor au prioritate’.

Inițiativa primarului privind eliminarea sălilor de jocuri de noroc din Slatina va fi promovată în termen ‘foarte scurt’ după intrarea în vigoare a modificărilor legislative adoptate marți de Guvern.

Slatina va fi „primul oraș liber de păcănele“

Mario De Mezzo, a transmis miercuri într-un mesaj postat pe facebook, că municipiul Slatina va fi ‘primul oraș liber de păcănele’.

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care Ordonanța adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial în prima ședință de Consiliu Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nicio păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Nici una. Nu! Afară din Slatina toate păcănelele care au nenorocit o țară întreagă.

Adversarii mei politici vor spune: De Mezzo, dar pierzi impozite și taxe. Pe acești adversari politici îi întreb: cât costă o viață? Cât costă viața copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort, în râul Olt, în mandatul meu de prefect și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți care sunt distruse de păcănele. Pentru mine aceste vieți sunt neprețuite. Sănătatea orașului este mai importantă pentru mine și păcănelele vor fi eliminate definitiv din Slatina“, a spus Mario De Mezzo în mesajul postat online.

Guvernul a modificat, prin Ordonanța de urgență privind administrația, reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. A fost introdusă obligația operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.