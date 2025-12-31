Apel la responsabilitate din partea Jandarmeriei Olt privind utilizarea articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt adresează cetățenilor un apel la responsabilitate în ceea ce privește deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice, pentru ca sărbătorile de iarnă să se desfășoare în siguranță, fără incidente care pot pune în pericol viața, sănătatea sau bunurile persoanelor.

Noile modificări legislative au intrat în vigoare

Începând cu data de 9 august 2025, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, prin Legea nr. 92/2025. Acestea au ca obiectiv creșterea gradului de siguranță publică și prevenirea evenimentelor nedorite generate de utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice.

Ce articole pirotehnice pot fi folosite de persoanele fizice

Potrivit noilor reglementări, persoanele fizice pot deține și utiliza, pe tot parcursul anului, doar articole pirotehnice din categoria F1, precum artificii de brad, bețișoare bengale sau jerbe de scântei. Acestea prezintă un risc scăzut și pot fi puse la dispoziție doar persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice pentru uz personal, fiind destinate exclusiv specialiștilor autorizați.

Restricții privind locurile și condițiile de utilizare

Legea prevede interdicții clare privind folosirea articolelor pirotehnice, fiind interzisă utilizarea acestora:

între orele 24:00 și 06:00, cu excepția perioadelor autorizate sau a evenimentelor aprobate;

la mai puțin de 50 m de clădiri de locuințe cu până la 4 niveluri și 100 m de cele cu peste 4 niveluri;

la mai puțin de 500 m de instalații electrice de înaltă tensiune, depozite de combustibili sau instalații de gaze;

pe drumurile publice, aleile pietonale și în zone aglomerate;

în apropierea pădurilor sau a zonelor cu risc de incendiu;

fără respectarea instrucțiunilor producătorului.

Nerespectarea prevederilor legale poate atrage amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, iar în cazurile grave, utilizarea sau comercializarea ilegală a articolelor pirotehnice poate constitui infracțiune, fiind pedepsită penal.

Acțiuni de prevenire și control

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, în cooperare cu structurile teritoriale ale Poliției Române, desfășoară permanent acțiuni de prevenire, control și combatere a comerțului și folosirii ilegale a articolelor pirotehnice. Patrulele monitorizează zonele publice aglomerate și intervin prompt pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Recomandările jandarmilor pentru populație

Autoritățile recomandă cetățenilor:

să achiziționeze articole pirotehnice doar din surse autorizate;

să nu permită accesul minorilor la astfel de produse;

să respecte instrucțiunile de utilizare și distanțele de siguranță;

să evite folosirea lor în zone aglomerate sau în apropierea locuințelor;

să nu reutilizeze articole deteriorate sau neexplodate;

să sesizeze autoritățile în cazul comercializării sau folosirii ilegale.

Mesaj de final

Prin respectarea cadrului legal și adoptarea unui comportament responsabil, cetățenii pot contribui la protejarea vieții și a sănătății persoanelor și la prevenirea unor evenimente cu consecințe grave. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt rămâne la datorie și urează tuturor sărbători liniștite, în siguranță și cu responsabilitate.

