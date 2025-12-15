Gogu Neagoe, recunoaștere oficială în Recordurile Mondiale Cholan (CBWR). Lipsă de reacție din partea autorităților din Olt

Caricaturistul român Gogu Neagoe a obținut o recunoaștere oficială din partea Recordurilor Mondiale Cholan (CBWR), stabilind un reper unic în domeniul artei caricaturii. Este primul și singurul record de acest tip înregistrat până în prezent la această categorie.

Cu toate acestea, artistul nu a primit niciun mesaj oficial de felicitare din partea autorităților județene din Olt sau a administrației locale a Comunei Osica de Jos, localitatea sa de origine. Situația a fost confirmată chiar de artist într-o discuție telefonică pentru ziar.

Certificatul care atestă recordul a fost transmis artistului prin poștă, iar realizarea sa este publicată pe site-ul oficial al Recordurilor Mondiale Cholan (CBWR).

Un artist român cu recunoaștere internațională

Gogu Neagoe este una dintre cele mai luminoase stele ale artei românești contemporane. Originar din județul Olt, el este recunoscut internațional ca unul dintre cei mai apreciați caricaturiști, deținător a trei recorduri mondiale Guinness World Records și câștigător a peste 97 de premii naționale și internaționale. Deține 7 titluri mondiale obținute în SUA, Japonia și Europa.

Anul 2024 i-a adus o recunoaștere istorică: Gogu Neagoe a fost desemnat caricaturist oficial al Jocurilor Olimpice de Vară Paris 2024, o distincție rezervată celor mai valoroși artiști ai momentului. Printre personalitățile sportive portretizate se numără Pan Zhanle, Kyle Chalmers, David Popovici, Sabrina Voinea, Nadia Comăneci și Novak Djokovic.

Lucrările sale se regăsesc în colecții și expoziții din întreaga lume: Australia, SUA, Franța, Italia, Germania, Japonia, China, Iran, Belgia, Grecia, Bulgaria și multe altele.

Premii internaționale importante

Marele Premiu:

Japonia (Tokyo – 1996, 2005), România (1998), SUA (2002), Canada (1999), Rusia (1994), Italia (1994), Ucraina (1999), Turcia (2006), Franța (2010)

Premiul I:

Germania (1995), Bulgaria (1997), Italia (2004), Iran (2009)

Premiul II:

Spania (1996), Singapore (2007), Praga (2009)

Un nume care duce arta românească peste hotare

Astăzi, când România se mândrește cu artiști care duc prestigiul cultural peste hotare, Gogu Neagoe rămâne un exemplu de pasiune, modestie și dăruire. Caricaturile sale nu sunt simple desene umoristice, ci portrete profunde ale sufletului omenesc, încărcate de sensibilitate, empatie și dragoste pentru oameni.

