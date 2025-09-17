Olt: Bărbaţi anchetaţi după ce au bătut un tânăr într-un parc

24 C
Craiova
miercuri, 17 septembrie, 2025
De Magda Dragu
Poliţiştii din Olt cercetează trei bărbaţi după ce au avut un conflict cu un tânăr de 20 de ani într-un parc din Caracal şi l-au agresat. Unul dintre ei a fost arestat la domiciliu.

Trei persoane sunt cercetate pentru comiterea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, au anunţat miercuri reprezentanţii IPJ Olt.

”La data de 14 septembrie, în jurul orei 01:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Caracal au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la o stare conflictuală dintre mai multe persoane într-un părculeţ din localitate.  La faţa locului, s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Caracal, care, din primele verificări, au stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul Caracal, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresat fizic de către trei tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 26 de ani, doi din comuna Fărcaşele şi unul din municipiul Bucureşti”, potrivit IPJ Olt.

Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 ore, fiind prezentaţi apoi Judecătoriei Caracal care a decis arestarea la domiciliu a unuia dintre ei, iar ceilalţi doi sunt anchetaţi sub control judiciar.

