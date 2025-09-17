SUA restabilesc integral statutul Ungariei în programul de renunțare la vize

Administrația Trump a anunțat marți că Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în Programul de Renunțare la Vize (Visa Waiver Program), după ce guvernul de la Budapesta a implementat măsuri cerute de partea americană pentru remedierea unor vulnerabilități de securitate.

Această decizie reprezintă un semn concret al îmbunătățirii relațiilor bilaterale între SUA și Ungaria sub actuala administrație, în contextul unei prietenii consolidate între președintele Donald Trump și premierul ungar Viktor Orbán.

Contextul măsurilor restrictive aplicate anterior

Începând cu anul 2021, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) al SUA a introdus o serie de restricții pentru cetățenii ungari, în special pentru deținătorii de pașapoarte maghiare eliberate persoanelor născute în afara Ungariei, din cauza temerilor privind integritatea sistemului de acordare a cetățeniei.

Ulterior, în august 2023, administrația Biden a limitat perioada de valabilitate a aprobării electronice de călătorie (ESTA) pentru maghiari de la doi ani la doar un an și a restricționat utilizarea la o singură intrare în SUA.

Ridicarea restricțiilor și reluarea participării integrale în program

După ce guvernul ungar a adoptat măsurile cerute de SUA privind verificarea riguroasă a cererilor de cetățenie și prevenirea fraudelor, DHS a anunțat că „restricțiile impuse de administrația anterioară au fost ridicate”.

Astfel, cetățenii ungari vor putea călători din nou în Statele Unite fără viză, pentru șederi de până la 90 de zile, în aceleași condiții ca înainte de impunerea restricțiilor.

O relație bilaterală cu nuanțe geopolitice complexe

Relația dintre SUA și Ungaria, deși consolidată la nivel personal de alianța Trump-Orbán, nu este lipsită de provocări. Printre tensiunile notabile se numără:

Acordul comercial SUA–UE din iulie, care impune tarife de 15% pentru multe produse europene, afectând în special exporturile auto ungare.

Dependența energetică a Ungariei de Rusia, în contrast cu apelurile administrației Trump pentru eliminarea importurilor energetice din Rusia în blocul comunitar.

Politicile anti-imigrație ale guvernului Orbán, care sunt bine privite în cercurile MAGA (Make America Great Again), dar criticate de o parte a comunității internaționale.

Orbán a salutat, de asemenea, decizia administrației Trump de a închide USAID, agenția americană de dezvoltare, măsură văzută de unii analiști drept o distanțare față de intervențiile americane în democrațiile emergente, potrivit Reuters.

Decizia de restabilire completă a participării Ungariei în programul Visa Waiver are impact imediat asupra relațiilor diplomatice, mobilității cetățenilor și cooperării economice dintre cele două state.

