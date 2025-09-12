ISU Olt sărbătorește Ziua Pompierilor din România

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a marcat, astăzi, 177 de ani de la lupta eroică a pompierilor bucureșteni împotriva trupelor otomane, eveniment emblematic în istoria armei pompierilor.

Ceremonialul militar, desfășurat pe platoul din fața Instituției Prefectului, a inclus prezentarea mesajelor autorităților centrale, demonstrații de prim-ajutor, expoziții cu tehnica de intervenție și puncte de informare preventivă pentru populație.

În cadrul evenimentului, opt pompieri au fost avansați înainte de expirarea stagiului minim în grad, iar distincțiile de onoare au fost acordate mai multor salvatori pentru merite deosebite în activitatea profesională. De asemenea, au fost premiate Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență și sportivii pompieri care au obținut rezultate remarcabile la competițiile naționale.

Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare și a autospecialelor ISU Olt, în semn de respect pentru sacrificiul și profesionalismul pompierilor.

