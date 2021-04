A doua linie de gardă pentru pacienţii cu COVID-19, la Spitalul de Urgenţă Slatina

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina va introduce, din această săptămână, a doua linie de gardă pentru pacienţii cu COVID-19. Aceasta urmează să fie asigurată de către medici cardiologi, oncologi, pneumologi, neurologi şi de medicină internă, potrivit managerului unităţii medicale, Dan Stana.

Managerul SJU Slatina a menţionat că în ultima perioadă a crescut numărul bolnavilor cu COVID-19. Toate cele opt paturi ATI de la Boli Infecţioase precum şi 65 din celelalte 72 de paturi din secţiei sunt ocupate. Măsura dublării gărzilor are rolul de a creşte frecvenţa vizitelor medicilor la bolnavii infectaţi cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.

A doua linie de gardă ar putea fi introdusă chiar de marți

A doua linie de gardă de la Secţia de boli infecţioase ar putea fi introdusă chiar începând de marţi, 6 aprilie.

„Suntem în organizare, sper să reuşim mâine (marţi n.r.) lucrul acesta pentru că Ordinul 434 din 26 martie permite tratarea pacienţilor COVID şi de către medici cu alte specialităţi decât boli infecţioase.

Având în vedere că au escaladat cazurile şi dimineaţă aveam 65 de pacienţi pozitivi, cinci suspecţi şi opt în ATI, am zis să avem o frecvenţă mai mare a vizitelor medicilor la pacienţii cu COVID, întrucât medicul infecţionist care este de gardă, dacă are 5-6-7 prezentări la Unitatea de Primiri Urgenţe îi este practic imposibil să treacă mai des pe la pacienţii care sunt internaţi deja pe secţie. Şi atunci, dacă ordinul ne permite să ducem şi alte specialităţi, am discutat cu şefii de secţie de la Cardiologie, Neurologie, Oncologie, Medicină Internă, să delegăm acolo, să dublăm gărzile la Secţia de boli infecţioase. Adică medicul infecţionist să facă triajul, pentru că este cel mai în măsură să facă lucrul acesta, iar ceilalţi medici să asigure vizita pacienţilor, după schema de tratament pe care o stabileşte medicul infecţionist”, a declarat luni Dan Stana.

Între cinci şi zece gărzi pe lună la Secţia de Boli Infecţioase

Managerul SJU Slatina a explicat faptul că medici de la Secţiile de oncologie, cardiologie, neurologie şi medicină internă vor asigura între cinci şi 10 gărzi pe lună la Secţia de Boli Infecţioase.

În spitalele din judeţul Olt sunt internaţi luni 165 de bolnavi cu COVID-19, dintre care 22 sunt în secţiile de terapie intensivă de la Slatina şi Caracal.