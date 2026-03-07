Mehedinţi: Tânăr de 18 ani, la volan după ce ar fi consumat alcool

11.7 C
Craiova
sâmbătă, 7 martie, 2026
De Magda Dragu
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, Biroul Ordine Publică, au depistat, pe 6 martie, în trafic, un tânăr de 18 ani, din Drobeta-Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat 0,22 mg/l alcool în aerul expirat, potrivit IPJ Mehedinţi.

Față de acesta s-a luat măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 1822.5 lei, iar ca măsură complementară i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de 90 de zile.

