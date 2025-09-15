(VIDEO) Mehedinți: O persoană a suferit arsuri grave într-un incendiu de vegetație uscată

În timp ce încerca să stingă un incendiu de vegetație uscată izbucnit în satul Albulești din județul Mehedinți, o persoană a suferit arsuri grave pe 30% din suprafața corpului.

„Pompierii mehedințeni acționează în aceste momente pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în satul Albulești. La fața locului intervine un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Strehaia cu o autospecială de stingere pentru limitarea şi lichidarea incendiului, care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Din nefericire, o persoană care încerca să stingă flăcările a fost surprinsă de incendiu și a suferit arsuri pe circa 30% din suprafața corpului, în zona feței și a membrelor superioare”, a informat, luni seara, ISU Mehedinți.

Victima este conștientă și a primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ, fiind solicitat și un elicopter pentru transportul de urgență către o unitate medicală de specialitate.

Pompierii atrag atenția că arderea vegetației uscate este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra vieții, bunurilor și mediului înconjurător.

