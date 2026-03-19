Percheziții la o familie din Târgu Jiu care își facuse magazin clandestin de haine în podul casei

Polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au pus în executare joi, 19 martie, 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Târgu Jiu, la imobilele deținute de un bărbat de 40 de ani și o femeie de 37 de ani, din localitate.

„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în perioada 2023 și până în prezent, cei doi s-ar fi ocupat, cu titlul de îndeletnicire, de comercializarea unor produse vestimentare purtând mărci cu notorietate, desfășurând activitatea printr-un magazin clandestin amenajat în mansarda imobilului unde locuies“, potrivit IPJ Gorj.

În urma perchezițiilor au fost indisponibilizate 13.400 de articole de îmbrăcăminte purtând diferite mărci, în valoare de aproximativ 1.600.000 lei. În această cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.