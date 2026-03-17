Sute de mineri protestează, din nou, în fața sediului Complexului Energetic Oltenia

În fața sediului Complexului Energetic Oltenia (CEO) din Târgu Jiu protestează, din nou, marți după-amiază sute de mineri.

Oamenii strigă ”Minerii și țara și-au pierdut răbdarea”, ”Jos Plaveti (președintele Directoratului CEO, Dan Iulius Plaveti n.r.), jos, că ești mincinos”, ”Demisia”, ”Jos Guvernul”, ”Unitate”.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj au transmis, având în vedere protestul angajaților CEO, recomandarea evitării deplasării pe bulevardul Republicii din Târgu Jiu, conform Agerpres.

Luni, minerii au pornit într-un marș prin centrul municipiului Târgu Jiu, mai multe străzi fiind blocate.

Protestele au început în urmă cu o săptămână și jumătate. Câteva zeci de mineri s-au deplasat săptămâna trecută la București, unde au făcut greva foamei în fața Ministerului Energiei.

Conducerea societății a anunțat că va fi efectuată o analiză de personal

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproximativ 1.500 de angajați ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă.

Conducerea societății a anunțat recent, în urma protestelor minerilor, că va fi efectuată, în perioada următoare, o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități a CEO, în zonele în care activitatea se restrânge.

Potrivit reprezentanților companiei, la 25 februarie societatea înregistra circa 7.800 de angajați, din care 1.945 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

