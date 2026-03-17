CSM a avizat pozitiv un singur candidat pentru funcția de procuror șef adjunct la DNA

Secția pentru procurori a CSM a oferit astăzi un aviz pozitiv și unul negativ pentru cei doi candidați la funcția de procuror șef adjunct la DNA. Avizele pentru numirile lui Alex Florența și Marius Voineag au fost amânate din nou, după balotajul 3-3.

„Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului justiției de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție a doamnei MARINELA MINCĂ, procuror în cadrul acestei structuri specializate. (majoritate: 1 vot da, 5 voturi nu)”, anunță CSM.

În cazul procurorului Marius Ionel Ștefan, avizul a fost favorabil.

„Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiției de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție a domnului MARIUS-IONEL ȘTEFAN, procuror în cadrul acestei structuri specializate. (majoritate: 5 voturi da, 1 vot nu)”, informează CSM, potrivit ziare.com.

Avizarea propunerii ministrului Justiției de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a lui Alex Florența, în prezent procuror general, precum și avizul referitor la propunerea de numire a actualului șef DNA Marius Voineag în funcția de adjunct al procurorului general au fost amânate pentru o ședință viitoare, în ambele cazuri, înregistrându-se egalitate la votul din cadrul Secției pentru Procurori a CSM.

Interviurile de la CSM cu magistrații nominalizați pentru conducerile DNA, DIICOT și Parchetului General s-au încheiat. Avizul CSM este consultativ, decizia finală revenindu-i președintelui Nicușor Dan.

