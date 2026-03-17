Gorj: Percheziții în dosare de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste două milioane de lei

Percheziții în Gorj! Polițiștii, sub supravegherea unui procuror din Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, au descins în comuna Godinești și în Târgu Jiu la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul: aproximativ 2 milioane de lei. Au fost ridicate documente și sume de bani.

„Astăzi, 17 martie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și cu sprijinul altor polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Gorj, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în două cauze penale aflate în lucru.

Astfel, polițiștii au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în care s-a reținut faptul că un bărbat, de 36 de ani, din comuna Godinești, în perioada 2023-2025, fără a deține vreo formă de organizare, ar fi achiziționat autoturisme second-hand de pe teritoriul Ungariei, care, ulterior, au fost comercializate în România, fără ca sumele astfel obținute să fie declarate organelor fiscale, în acest mod fiind cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului, în cuantum de peste 400.000 de lei“, potrivit IPJ Gorj.

Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare

„De asemenea, 4 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în care s-a reținut faptul că un bărbat, de 39 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în perioada octombrie 2020 – decembrie 2023, nu a înregistrat în contabilitate veniturile obtinuțe din prestarea de servicii de pază și protecție, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de aproape 500.000 de lei“, mai precizează reprezentanţii IPJ Gorj.

Totodată, în perioada martie 2022 – iunie 2023, cel din urmă ar fi reținut și nu ar fi achitat în termen de 60 de zile de la scadență, obligatiile cu reținere la sursă, în sumă de aproximativ 1.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri care vizează activitatea infracțională, mijloace de stocare a datelor și sume de bani.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cauze penale, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luării tuturor măsurilor legale.

