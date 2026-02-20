Accident rutier la Câlnic: o pasageră rănită, doi șoferi testați negativ pentru alcool

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, aseară, prin apel 112 despre producerea unui accident rutier în comuna Câlnic.

Echipa operativă a constatat că un bărbat de 50 de ani, din județul Mehedinți, conducea un autoturism pe DJ 673 C, din direcția Rovinari către Câlnic, și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, din satul Trestioara, care circula din direcția Târgu Jiu către Motru. În urma impactului, al doilea autoturism a fost proiectat într-un șanț pluvial.

O pasageră de 50 de ani, aflată în cel de-al doilea autoturism, a fost rănită și transportată de urgență la UPU Târgu Jiu pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

A fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, potrivit IPJ Gorj.

