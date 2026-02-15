În noaptea de 14-15 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliței Municipiului Târgu Jiu au depistat un tânăr de 29 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Comuna din Paris, având o concentrație de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au mai stabilit faptul că, un localnic de 34 de ani, i-ar fi încredințat autoturismul tânărului de 29 de ani, spre a fi condus, pe drumurile publice.

În continuare se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și încredințarea unui vehicul spre a fi condus, unei persoane care nu detine acest drept.

