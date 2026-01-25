Cod galben de ploi şi vânt în nordul Olteniei 

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben valabilă de duminică, de la ora 14.00, până luni, la ora 8.00, aceasta vizând intensificări ale vântului, în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin şi în zona de munte a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi Hunedoara.

Un alt Cod galben va fi în vigoare de luni

Un alt Cod galben va fi în vigoare de luni, de la ora 8.00, până marţi, la ora 10.00, în judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi parţial în judeţele Vrancea, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad şi Timiş.

”În intervalul menţionat, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20…35 l/mp şi local peste 40 l/mp. La altitudini în general de peste 1.700 m va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii sub 100 m”, au arătat meteorologii.

Până marţi seară, temporar vor fi precipitaţii în majoritatea zonelor şi pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.

Citeşte şi: Doi adolescenţi răniţi, după ce au dat foc unor avelope şi au intrat cu sania în ele