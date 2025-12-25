-0.5 C
Craiova
joi, 25 decembrie, 2025
Circulația pe Transalpina spre Rânca, permisă doar pentru mașinile cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante

De Magda Dragu
Filtru pe Transalpina la ieșirea din Novaci spre stațiunea Rânca. Este permisă circulaţia doar pentru mașinile dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante.

Din cauza zăpezii și a viscolului, începând cu ora 8:00, autoritățile au instituit un filtru rutier la km 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Direcției de drumuri Craiova.

“Nu se permite urcarea spre stațiune decât autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante”, potrivit sursei citate.

