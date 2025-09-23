Gorj: Campania „Pe aripile legii” a fost lansată

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, împreună cu Federația Start – Centrul Zbor și Cabinetul Avocat Eftenoiu Antonius, a dat, ieri, startul campaniei „Pe aripile legii”.

Prima activitate a fost dedicată temei „Drepturile și responsabilitățile tinerilor în societate”, unde liceenii și studenții au aflat într-un cadru interactiv ce înseamnă să fii informat, responsabil și protejat prin lege.

Scopul campaniei este acela de a promova cultura juridică și civică în rândul tinerilor și de a-i ajuta să înțeleagă consecințele implicării în activități ilicite.

În perioada următoare vor urma și alte activități atractive:

simulări de procese penale,

dezbateri și workshop-uri interactive,

evenimentul „Forum Tineret & Justiție”, unde profesioniști din domeniul juridic și psihologi vor răspunde întrebărilor voastre.

