Restricții de circulație și măsuri de ordine publică în județul Gorj cu ocazia „Turului României 2025” – Etapa I

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj informează participanții la trafic și cetățenii că, azi, se va desfășura Etapa I a concursului internațional de ciclism „Turul României 2025”, competiție de amploare care va reuni sportivi de top și va atrage numeroși spectatori.
Traseul primei etape
Cursa va avea loc pe traseul:
limita județului Dolj – DN 6 B Crușeț – Stoina – Căpreni – Hurezani – DN 67 B Licurici – Târgu Cărbunești – DJ 661 – Câmpu Mare – DN 67 Bengești – Polovragi – limita județului Vâlcea.
Restricții de circulație
Pentru buna desfășurare a competiției și pentru siguranța rutieră, în intervalul orar 10:30 – 13:30, pe sectoarele de drum aferente traseului competiției vor fi instituite restricții de circulație.
Măsuri de ordine și siguranță
Pe întreaga perioadă a desfășurării evenimentului:
- Polițiștii rutieri, sprijiniți de efective de ordine publică, jandarmi gorjeni și polițiști locali, vor acționa pentru a fluidiza traficul pe rutele ocolitoare;
- Se vor lua măsuri pentru protejarea sportivilor și a spectatorilor;
- Vor fi desfășurate activități pentru prevenirea accidentelor rutiere;
- Conducătorii auto vor fi îndrumați către rutele alternative.
Recomandări pentru participanții la trafic
Autoritățile recomandă șoferilor:
- să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren;
- să manifeste calm și răbdare pe durata restricțiilor;
- să utilizeze traseele alternative pentru a evita blocajele.
Inspectoratul de Poliție Județean Gorj adresează mulțumiri cetățenilor pentru înțelegere și sprijin, contribuind astfel la desfășurarea în condiții de siguranță a acestui important eveniment sportiv.
