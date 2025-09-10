Restricții de circulație și măsuri de ordine publică în județul Gorj cu ocazia „Turului României 2025” – Etapa I

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj informează participanții la trafic și cetățenii că, azi, se va desfășura Etapa I a concursului internațional de ciclism „Turul României 2025”, competiție de amploare care va reuni sportivi de top și va atrage numeroși spectatori.

Traseul primei etape

Cursa va avea loc pe traseul:

limita județului Dolj – DN 6 B Crușeț – Stoina – Căpreni – Hurezani – DN 67 B Licurici – Târgu Cărbunești – DJ 661 – Câmpu Mare – DN 67 Bengești – Polovragi – limita județului Vâlcea.

Restricții de circulație

Pentru buna desfășurare a competiției și pentru siguranța rutieră, în intervalul orar 10:30 – 13:30, pe sectoarele de drum aferente traseului competiției vor fi instituite restricții de circulație.

Măsuri de ordine și siguranță

Pe întreaga perioadă a desfășurării evenimentului:

Polițiștii rutieri , sprijiniți de efective de ordine publică, jandarmi gorjeni și polițiști locali , vor acționa pentru a fluidiza traficul pe rutele ocolitoare;

, sprijiniți de efective de ordine publică, și , vor acționa pentru a fluidiza traficul pe rutele ocolitoare; Se vor lua măsuri pentru protejarea sportivilor și a spectatorilor ;

; Vor fi desfășurate activități pentru prevenirea accidentelor rutiere ;

; Conducătorii auto vor fi îndrumați către rutele alternative.

Recomandări pentru participanții la trafic

Autoritățile recomandă șoferilor:

să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren;

să manifeste calm și răbdare pe durata restricțiilor;

să utilizeze traseele alternative pentru a evita blocajele.

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj adresează mulțumiri cetățenilor pentru înțelegere și sprijin, contribuind astfel la desfășurarea în condiții de siguranță a acestui important eveniment sportiv.

