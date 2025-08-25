Acțiuni rutiere în Gorj: 23 de șoferi lăsați fără permis

Polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au desfășurat, în perioada 22 – 24 august, o acțiune de control pe DN 67 D, vizând respectarea regulilor de circulație la semafor și depășirile neregulamentare.
Rezultatele controalelor
- au fost verificați 40 de conducători auto;
- s-au aplicat 47 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 9.500 lei;
- 23 de șoferi au rămas fără permis de conducere, dintre care:
- 9 pentru depășirea coloanei de autovehicule aflate în așteptare la semafor;
- 14 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.
De asemenea, polițiștii rutieri au dispus și retragerea a 11 certificate de înmatriculare.
Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind creșterea siguranței în trafic și reducerea accidentelor rutiere.
Citește și: Accident rutier cu nouă victime pe raza comunei Câlnic