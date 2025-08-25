27.3 C
Craiova
luni, 25 august, 2025
Acțiuni rutiere în Gorj: 23 de șoferi lăsați fără permis

De Mariana BUTNARIU
23 de șoferi lăsați fără permis
Polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au desfășurat, în perioada 22 – 24 august, o acțiune de control pe DN 67 D, vizând respectarea regulilor de circulație la semafor și depășirile neregulamentare.

Rezultatele controalelor

  • au fost verificați 40 de conducători auto;
  • s-au aplicat 47 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 9.500 lei;
  • 23 de șoferi au rămas fără permis de conducere, dintre care:
    • 9 pentru depășirea coloanei de autovehicule aflate în așteptare la semafor;
    • 14 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.

De asemenea, polițiștii rutieri au dispus și retragerea a 11 certificate de înmatriculare.

Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind creșterea siguranței în trafic și reducerea accidentelor rutiere.

