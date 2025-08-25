Acțiuni rutiere în Gorj: 23 de șoferi lăsați fără permis

Polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au desfășurat, în perioada 22 – 24 august, o acțiune de control pe DN 67 D, vizând respectarea regulilor de circulație la semafor și depășirile neregulamentare.

Rezultatele controalelor

au fost verificați 40 de conducători auto ;

; s-au aplicat 47 de sancțiuni contravenționale , în valoare de peste 9.500 lei ;

, în valoare de peste ; 23 de șoferi au rămas fără permis de conducere, dintre care: 9 pentru depășirea coloanei de autovehicule aflate în așteptare la semafor; 14 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului .

au rămas fără permis de conducere, dintre care:

De asemenea, polițiștii rutieri au dispus și retragerea a 11 certificate de înmatriculare.

Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind creșterea siguranței în trafic și reducerea accidentelor rutiere.

