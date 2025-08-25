Accident rutier cu nouă victime pe raza comunei Câlnic

Un accident rutier cu victime multiple a avut loc, duminică noaptea, pe raza comunei Câlnic, județul Gorj. Incidentul s-a produs la intersecția dintre DJ 673 C și DN 67, în jurul orei 23.55.

Potrivit poliției, un bărbat de 49 de ani, din comuna Slivilești, aflat la volanul unui autoturism de tip 8+1 locuri, a pătruns pe drumul principal și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar pe DN 67 de un bărbat de 37 de ani, din Târgu Jiu.

Nouă persoane rănite

În urma impactului au fost rănite nouă persoane:

cei doi conducători auto;

patru pasageri din primul autoturism, cu vârste între 39 și 56 de ani, din comunele Baia de Fier, Slivilești și Padeș;

trei pasageri din cel de-al doilea autoturism, cu vârste între 43 și 70 de ani, din comuna Balta (Mehedinți) și municipiul Târgu Jiu.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță, victimele fiind transportate la Secția UPU Târgu Jiu pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

