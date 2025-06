CEO funcționează cu numai două grupuri energetice

Producția de energie a Complexului Energetic Oltenia (CEO) a înregistrat o scădere semnificativă în ultima perioadă, pe fondul schimbărilor condițiilor meteorologice.

Creșterea temperaturilor și intensificarea fenomenelor specifice sezonului cald, în special în partea de est a țării, au favorizat creșterea producției din surse regenerabile, în special din parcurile fotovoltaice și centralele eoliene. Totodată, și hidrocentralele înregistrează un nivel ridicat de producție, ca urmare a unui debit mai crescut al râurilor și a condițiilor hidrologice favorabile.În acest context, termocentralele pe bază de cărbune, operate de CEO, au fost împinse pe locul al cincilea în clasamentul național al producătorilor de energie electrică. În prezent, producția medie a companiei se situează între 400 și 500 de MW, ceea ce echivalează cu mai puțin de două grupuri energetice aflate în funcțiune la capacitate completă.

Activitate afectată

În momentul de față, Complexul Energetic Oltenia are în exploatare doar două grupuri energetice, aflate în funcțiune la sucursalele electrocentrale de la Rovinari și Turceni. Această reducere a producției are implicații directe asupra veniturilor companiei, întrucât cantitatea de energie livrată în Sistemul Energetic Național este mai mică, ceea ce se va reflecta în încasări mai reduse în următoarele luni.

Este o perioadă dificilă pentru producătorii de energie pe bază de cărbune, care trebuie să se adapteze din ce în ce mai des la dinamica pieței, influențată de tranziția energetică și de creșterea ponderii energiilor regenerabile în mixul național. Complexul Energetic Oltenia nu poate produce sub o anumită limită, având în vedere că are de onorat contracte încheiate cu diferiți beneficiari. Situația de anul viitor este însă sub semnul întrebării.

Până acum nu au fost încheiate contracte de vânzare de energie pentru anul 2026. Se așteaptă aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și o decizie din partea Ministerului Energiei cu privire la prelungirea Planului de restructurare și decarbonare al CEO. În cazul în care nu se va obține prelungirea activității, grupurile energetice și carierele miniere vor intra în rezervă. Problema este că statul nu a reglementat nici cum se va funcționa în perioada de rezervă și din ce bani vor fi plătiți mii de mineri și energeticieni.

