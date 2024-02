Primăria Târgu Jiu vrea restaurant în incinta Stadionului Municipal

Primăria Târgu Jiu închiriază spații pentru alimentație publică în incinta Stadionului Municipal. Sunt peste 3.000 de metri pătrați de spații în arena sportivă.

O parte au fost ocupate de servicii și birouri în care își desfășoară activitatea funcționari din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Se are în vedere închirierea spațiului cu destinația alimentație publică din incinta Complexului Sportiv Municipal „Constantina Diță” din Târgu Jiu. Obiectivul este ca în spațiul respectiv să funcționeze un restaurant. Suprafața disponibilă este de 230 de metri pătrați. Intenția este ca spațiul să fie închiriat până la finalul lunii martie și în perioada următoare să funcționeze și unitatea de alimentație publică. Licitația pentru închirierea spațiului de 230 de metri pătrați este programată în data de 19 martie. Municipalitatea așteaptă până atunci oferte din partea companiilor interesate să deschidă un restaurant în incinta Stadionului Municipal. Spațiul are vedere către terenul principal de joc.

E nevoie de fonduri pentru întreținerea Stadionului

Primăria are nevoie de fonduri pentru întreținerea Complexului Sportiv de la Târgu Jiu. Autoritățile locale au estimat la peste 500.000 de lei cheltuielile generate an de an de Stadionul Municipal din Târgu Jiu. Sunt banii plătiți pentru întreținerea arenei sportive. Aici intră și costurile cu utilitățile, inclusiv încălzirea. Stadionul Municipal nu poate fi lăsat fără agent termic, cel puțin pentru asigurarea unei temperaturi minime pentru a nu fi afectate spațiile. Nu a apărut însă încă un investitor major care să preia spațiile mai mari pentru activități în domeniul alimentației publice, comerțului sau serviciilor.

Stadionul Municipal din Târgu Jiu a costat peste 25 de milioane de euro. Sunt peste 3.000 de metri pătrați de spații comerciale. Hotelul de patru stele este încorporat în arenă. Există chiar și o parcare subterană. Sunt câteva sute de locuri de parcare aferente Stadionului Municipal. Din păcate, costurile cu întreținerea sunt ridicate. Arena are peste 12.000 de locuri. În timpul sezonului rece costurile cu întreținerea cresc, având în vedere că este nevoie ca spațiile să fie încălzite, să nu se degradeze. Inclusiv Hotelul este încălzit. Nici evenimente sportive sau artistice majore nu sunt organizate în mod constant pe Stadionul Municipal.

