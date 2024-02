Crește numărul gorjenilor care suferă accident vascular cerebral: cel mai tânăr pacient are numai 18 ani!

Numărul pacienților cu afecțiuni neurologice este în creștere la nivelul județului Gorj. La Secția Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu tot mai multe persoanele cer ajutor cadrelor medicale. Din păcate, vârsta pacienților este în scădere de la un an la altul. Cel mai tânăr pacient cu accident vascular cerebral ajuns la Secția Neurologie a avut 18 ani.

„Din păcate, de la pacienți în vârstă în urmă cu 10 – 15 ani am ajuns de la an la an la o scădere progresivă a vârstei la care oamenii se prezintă la secție. Am avut și un pacient de 18 ani care a suferit un AVC. Avem din diferite categorii de la 30, 40 și 50 de ani. Se rămâne cu sechele după un accident vascular. Sunt diferite grade de recuperare. Depinde de ce amploare are accidentul vascular cerebral, cât de repede se ajunge la unitatea medicală. Avem zile și cu 4 – 5 pacienți. Am ajuns și la 7, 8, 9 pe zi. Sunt tot mai multe cazuri în ultima perioadă.”, a declarat Cristina Căliman, medic neurolog în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Singura UAVCA din Oltenia e la Târgu Jiu

Este de amintit că în cadrul secţiei de Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu funcţionează de luna aceasta compartimentul denumit Unitate de Accidente Vasculare Cerebrale Acute (UAVCA), conform prevederilor unui ordin al Ministerului Sănătăţii. La sfârșitul anului trecut, o comisie de evaluare universitară şi ministerială a stabilit că la Târgu Jiu sunt îndeplinite toate criteriile de înfiinţare a UAVCA.

Compartimentul este coordonat de medicul primar neurolog Cristina Căliman, cu experiență în acest tip de compartiment, dobândită în Franța. În cadrul compartimentului vor trata pacienți toți medicii neurologi din cadrul secției. Unitatea de Accidente Vasculare Cerebrale Acute are drept scop tratarea accidentului vascular cerebral acut, având în vedere creşterea îngrijorătoare a numărului pacienților cu astfel de afecţiuni.

În cadrul UAVCA, pentru buna desfășurare a activității, există:

opt paturi,

aparate de monitorizare pentru funcţiile vitale la fiecare pat,

sursă de oxigen pentru fiecare pacient,

ventilatoare mecanice portabile,

defibrilator portabil,

aparat EKG portabil,

truse de intubaţie,

aparat de ultrasonografie Doppler portabil.

De asemenea, se asigură accesul rapid şi permanent la computerul tomograf al spitalului şi la laboratorul de analize medicale. În cursul anului 2023, un număr de 59 de pacienți cu AVC ischemic au fost trombolizați în cadrul SJU Târgu Jiu. Parte din ei au recuperat în totalitate deficitul neurologic, ca urmare a trombolizei.

Tromboliza intravenoasă este eficientă pentru tratamentul pacienţilor cu accident vascular cerebral ischemic acut în primele patru ore şi jumătate de la debutul simptomatologiei și în absenţa contraindicaţiilor. Substanţa fibrinolitică administrată în timpul trombolizei poate ajuta la dizolvarea cheagului de sânge format şi la restabilirea circulaţiei sangvine. În urma administrării acestui tratament cresc şansele pacientului de a evolua fără sechele sau cu sechele minime. Datorită trombolizei se poate obţine o evoluţie mai rapidă spre ameliorarea paraliziei, a tulburărilor de vorbire sau a altor semne ale AVC-ului.

