Cheltuielile cu tratamentele anticancer cresc de la an la an cu 20% la Spitalul Județean Târgu Jiu

Vești proaste pentru județul Gorj. Costurile cu tratamentul cancerului cresc de la an la an.

Acest lucru înseamnă de regulă o înmulțire a numărului de pacienți cu cancer sau medicamente mai scumpe. Regula Secției Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu este ca în fiecare an să solicite o creștere a cheltuielilor cu peste 20% față de anul anterior. În județul Gorj sunt peste 10.000 de bolnavi de cancer aflați în evidențele Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu și nu numai.

La finalul ultimului trimestru din 2023 au fost înregistrate din păcate aproape 200 de cazuri noi de cancer în evidențele unității medicale din Târgu Jiu.

„În fiecare an cerem cu 20% în plus pentru tratamente la Casa de Asigurări de Sănătate Publică Gorj pentru că apar cazuri noi. Crește și numărul de pacienți, dar și prețul medicamentelor și încercăm să avem o acoperire cât mai bună. Am avut și cazuri noi grave și de regulă am avut înțelegere de la CAS și în timpul anului.

Facem referate și primim medicamente. Am avut un pacient care avea nevoie de tratamente de peste 100.000 de lei și am primit banii. Sunt foarte scumpe unele medicamente. Nu știu ce va fi de acum încolo pentru că se cere o reducere de 13% per total servicii decontate. Sper să nu fie afectate tratamentele pentru bolnavii de cancer. Unii pacienți cu cancer au ajuns și la instanță, să le fie decontate medicamentele de către CAS. Avem un astfel de caz și la Târgu Jiu”, a declarat Adrian Blendea Dinu, medic oncolog la Secția Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Acțiuni pentru depistarea cancerului pulmonar

Locuitorii din două comune gorjene vor beneficia de consultații medicale gratuite pentru depistarea cancerului. Acțiunile sunt derulate de Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj, condusă de Rozalia Lorincz.

În perioada 19 – 21 februarie o caravană a Asociației Bolnavilor de Cancer Gorj se va afla în comunele Vladimir și Văgiulești. Va fi disponibil un medic pneumolog și vor fi acordate consultații persoanelor din cele două localități care vor dori acest lucru.

„Vom face aceste prime două deplasări la Vladimir și la Văgiulești, între 19 și 21 februarie. Un medic penumolog va face consultații gratuit și va sta de vorbă cu oamenii. Dacă va fi nevoie îi vom trimite pentru radiografii la Spitalul de la Dobrița. Din fericire aici sunt medici de specialitate. În rest medicii pneumologi se regăsesc foarte greu la nivelul județului Gorj. Sperăm să nu depistăm cazuri de cancer pulmonar, dar dacă va fi vreunul vrem să ajungă rapid la spital și să beneficieze de tratamente. Este important în cazul cancerului să fie depistat cât mai devreme. Șansele de supraviețuire cresc.”, a precizat Rozalia Lorincz, președinta Asociației Bolnavilor de Cancer Gorj.

