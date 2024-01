Peste un milion de euro pentru serviciile de pază ale unor obiective în curs de închidere sau nefuncționale ale CEO

Complexul Energetic Oltenia (CEO) alocă în continuare milioane de euro pentru serviciile de pază a bunurilor și a persoanelor.

Potrivit reprezentanților companiei energetice, a fost alocată suma de peste 6 milioane de lei, fără TVA pentru achiziția de servicii de pază a bunurilor și a persoanelor.

Contractul de peste 1,2 milioane de euro este împărțit în patru loturi. Toate contractele vor fi încheiate pentru 13 luni. Primul lot prevede asigurarea de servicii de pază la sediile Complexului Energetic Oltenia de pe raza municipiului Târgu Jiu, precum și la sediul Sucursalei Miniere din centrul orașului.

Bugetul pentru lotul numărul 1 este de peste 540.000 de lei. Lotul al doilea prevede un buget de 2,5 milioane de lei pentru servicii de pază la Unitatea Minieră de Cariere Jilț. De asemenea, a fost aprobat un buget de 1,9 milioane de lei pentru paza obiectivelor de la Cariera Minieră Husnicioara, din județul Mehedinți.

Unitatea minieră respectivă este în curs de închidere și personalul urmează să fie transferat la alte subunități miniere, însă de pe raza județului Gorj.

Un milion de lei pentru paza la o termocentrală nefuncțională

Cel mai interesant este însă lotul numărul 4. Acesta prevede un buget de peste un milion de lei pentru Termocentrala de la Chișcani, Brăila, care nu a produs vreun megawat în ultimii 10 ani. Astfel, Complexul Energetic Oltenia continuă să investească într-o termocentrală care nu produce nimic. După ce inițial anunțase că o va vinde, în momentul de față administrația Complexului Energetic Oltenia continuă să finanțeze Sucursala Electrocentrale de la Brăila.

Este vorba de Termocentrala pe gaze naturale de la Chișcani. Aceasta a fost preluată cu peste un deceniu de CEO în contul unor creanțe care erau de recuperat. Nu a produs niciodată vreun megawat cu toate că s-a spus că are două grupuri pe gaze naturale complet modernizate. Deși nu a produs și nu produce vreun beneficiu, ci numai pierderi, Termocentrala de la Chișcani primește în continuare fonduri.

Sucursala de la Brăila a fost preluată de Complexul Energetic Oltenia în anul 2013, în contul unor creanțe pe care le avea de recuperat de la Electrocentrale Grup SA. Creanțele au fost de 30 de milioane de lei, iar Complexul Energetic Oltenia a mai și achitat o sumă de bani în plus, respectiv un rest de plată peste creanța de 30 de milioane de lei. Ani de zile, grupurile pe gaze naturale de la Chișcani nu au adus niciun fel de beneficii companiei. Din contră, au fost cheltuite milioane de lei an de an cu salariile și cu alte taxe.

