Rută Cultural Turistică aprobată de Ministerul Turismului pentru Baia de Fier

Stațiunea turistică de interes local Baia de Fier, din județul Gorj, va beneficia de o Rută Cultural Turistică. Aceasta a fost aprobată la final de an de către Ministerul Turismului.

În cadrul rutei „Transhumanța în Munții Parâng” este cuprinsă parcurgerea traseului Rânca-Baia de Fier cu vizitarea următoarelor obiective turistice situate în regiunea Oltenia de Sub Munte: Peștera Muierilor, Traseele de Via Ferrata, Cheile Galbenului, Cheile Oltețului, Șura Haiducilor, Crucea lui Ursache, Biserica Toți Sfinții, Biserica de Lemn Sf. Apostoli Petru și Pavel, zona Rânca cu Muzeul Civilizației Montane Rânca, Transalpina în sezon cu Vârful Păpușa, mănăstirile din zona Horezu-Polovragi-Crasna.

Un nou pas spre creșterea vizibilității stațiunii turistice de interes local Baia de Fier

„Pentru că ne prețuim tradițiile, am făcut demersurile necesare pe lângă Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România pentru a recunoaște, la inițiativa Primăriei Baia de Fier, Ruta Cultural Turistică A Transhumanței în Munții Parâng. Am solicitat acest lucru tocmai pentru a promova mai bine obiectivele turistice ce țin de Baia de Fier, și nu numai, în cadrul unei rute cultural-turistice recunoscută oficial și promovată de ministerul de resort. Este un nou pas spre creșterea vizibilității stațiunii turistice de interes local Baia de Fier.

Am propus în cadrul rutei „Transhumanța în Munții Parâng” parcurgerea traseului Rânca-Baia de Fier cu vizitarea următoarelor obiective turistice situate în regiunea Oltenia de Sub Munte-Peștera Muierilor, Traseele de Via Ferrata, Cheile Galbenului, Cheile Oltețului, Șura Haiducilor, Crucea lui Ursache, Biserica Toți Sfinții, Biserica de Lemn Sfinții Apostoli Petru și Pavel, zona Rânca cu Muzeul Civilizației Montane Rânca, Transalpina în sezon cu Vârful Păpușa, mănăstirile din zona Horezu-Polovragi-Crasna.

2023 se încheie cu vești bune vizavi atât de promovarea turistică

De asemenea, în cadrul rutei aprobate acum de domnul ministru Ștefan Radu Oprea au fost incluse toate structurile de cazare care aparțin de Baia de Fier atât cele din Rânca, cât și cele din satele Cernădia sau Baia de Fier.

Iată că 2023 se încheie cu vești bune vizavi atât de promovarea turistică prin aprobarea Rutei Cultural Turistice „Transhumanța în munții Parâng”, rută dezvoltată în plan local de Primăria Baia de Fier, cât și vizavi de finalizarea Proiectului de Dezvoltare a Infrastructurii Turistice și de Agrement din Stațiunea Baia de Fier, județul Gorj, un proiect pe care l-am inițiat și iată dus la bun sfârșit, toate acestea fiind menite să crească numărul de turiști în comuna noastră și să o dezvolte economic și mai mult.

Ca urmare a acestor rezultate, a proiectelor aprobate sau aflate deja în derulare în acest an, pot spune că 2023 este un an semnificativ în dezvoltarea comunei Baia de Fier”, a declarat Dumitru Turbăceanu, primarul comunei Baia de Fier.

Citeşte şi: Revelionul persoanelor cu dizabilități, organizat la Târgu Jiu