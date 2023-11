Conacul Olarilor, magnet pentru turiști după ce a apărut în documentarul lui Charlie Ottley

Conacul Olarilor, din Baia de Fier, Gorj, vedetă în documentarul „Flavours of Romania”, realizat de britanicul Charlie Ottley, este un adevărat magnet pentru turiști. De la apariția în documentarul amintit, turiști din toată țara au început să îi calce pragul, deși difuzarea a început la finalul lunii septembrie.

Cetățeni din toată țara, dar și turiști din străinătate vin să se cazeze în conacul pe care l-au văzut în episodul dedicat zonei Olteniei și județului Gorj. Unitatea de de cazare este intrată de curând în circuitul turistic și se axează pe promovarea tradițiilor locale și a artei culinare din partea de nord a Olteniei. „Povestea Conacului a prins contur datorită unor oameni care au transpus emoția în realitate. Ne doream ca pensiunea noastră să păstreze moștenirea bunicilor, să conserve tradițiile românești. Astfel, am cunoscut doi oameni care au făcut dintr-un vis un loc pe care oaspeții să îl asocieze cu sentimentul de acasă. Octavia și Lucian au venit tocmai din Alba.

Arhitecții ȘEZI au înțeles esența locului și, folosind simboluri autentice reinterpretate, au reușit să reflecte importanța originilor în obiectele care alcătuiesc întregul concept al Conacului Olarilor. Descoperiți fiecare poveste a camerelor pe www.conaculolarilor.ro”, potrivit reprezentanților pensiunii.

Vedetă în documentarul Flavours of Romania

Documentarul, în care apare și Conacul Olarilor, din Baia de Fier, a ajuns la sezonul al doilea și se numește Flavours of Romania. Este realizat de cunoscutul Charlie Ottley, care a promovat România prin mai multe seriale realizate în toate regiunile țării. Într-unul a apărut și Regele Charles.

„În urmă cu aproape un an, am deschis porţile Conacului şi am primit cu braţele deschise echipa „Flavours of Romania”. La această aventură au participat şi oameni apropiaţi sufletului nostru, care fac parte din povestea noastră: Daciana Ungureanu – a vorbit despre obiectele strămoșești și povestea lor, Alexandru Drăgan – cel care menţine vie autenticitatea produselor locale, Cristian Sorop – specialist în arta bucătăriei, Mela și Cristi de la Ograda bunicilor Baia de Fier. Episodul „Oltenia” scoate la iveală și frumuseţea locurilor din Baia de Fier: hamacele la înălţime, traseele de via-ferrata, Cheile și multe alte locuri.

Câte privelişti ascunde Oltenia de sub Munte şi ce privilegiaţi suntem că ne putem bucura de ele… La Conacul Olarilor ne-am propus să păstrăm tradiția, dar să nu fim învechiți. Să reinterpretăm simboluri tradiționale, dar să fim autentici, să dezvăluim lucruri de care de mult nu se mai vorbește. Am luat tot ce ne-au lăsat bun vechile generații, dar vrem să ne lăsăm propria amprentă. Vă invităm într-un loc de trăit multe amintiri frumoase”, conform celor care administrează Conacul Olarilor, din Baia de Fier, amenajat în mod tradițional.

Baia de Fier este de câțiva ani stațiune turistică de interes local. De când a primit acest statut, au crescut investițiile în infrastructura de turism. Una din cele mai mari este în derulare la intrarea în Peștera Muierilor.