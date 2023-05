Se cer pensionări urgente la CEO, după publicarea Planului de restructurare

Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia” Rovinari, a declarat că în urma prezentării Planului de restructurare revizuit se pune și mai acut problema aplicării Legii 197/ 2021. Această lege se referă la pensionarea celor care au lucrat în sectorul energetic.

„Dacă acum suntem aproximativ 11.200 de salariați în CEO. Conform Planul de închidere, anul viitor, la 1 ianuarie 2024, trebuie să mai rămânem doar 6.744, am și eu o întrebare pentru puterea politică…Dacă noi nu ne luptăm pentru recunoașterea condițiilor de muncă prin Legea nr.197/2021, și astăzi nu am fi avut această lege, ce s-ar fi întâmplat cu cei aproximativ 4.456 de salariați, care sub o formă sau alta ar fi fost dați afară din companie? Oricum chiar și cu aplicarea în totalitate a prevederilor Legii 197/2021, eu tot nu cred că anul acesta vor pleca la pensie mai mult de 2.500 de salariați.

Închiderea grupurilor pe cărbune va împinge județul Gorj la sărăcie și depopulare, iar această tranziție la o energie verde pe care guvernanții o denumesc „tranziție justă”, pentru noi, atât salariații din C.E.Oltenia, cât și locuitorii județului Gorj, este o tranziție care ne lasă fără locuri de muncă și fără perspectiva de a mai putea trăi în acest județ. Îmi pare rău că oamenii și mai ales marea majoritate a colegilor din mișcarea sindicală nu conștientizează această situație dificilă în care o să fim pe viitor…”, a declarat Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari.

E nevoie de o lege pentru funcționarea după 2026

La rândul său, Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, a declarat că este nevoie de reglementarea funcționării grupurilor energetice în rezervă tehnică. „Ne-a fost prezentat Planul de restructurare revizuit. Din 2026 toate cele trei grupuri care vor rămâne vor fi în rezervă, urmând a se reglementa această rezervă. CEO are și după 2026 producție de energie electrică pe cărbune”, a precizat Dumitru Pârvulescu.

În mod normal grupurile pe bază de cărbune nu pot funcționa fără carierele miniere și invers. Acestea se vor afla la dispoziția Ministerului Energiei care va dispune pornirea unui grup în caz de nevoie. Cu toate acestea nu se știe clar ce se va întâmpla cu personalul și cum va fi plătit, atunci când nu se va produce curent electric sau cărbune.

CEO a publicat Planul de restructurare revizuit

Complexul Energetic Oltenia a publicat pe site un rezumat al Planului de restructurare revizuit 2021 – 2026, cu perspectiva anului 2030. Documentul documentul a fost aprobat în ianuarie 2022. Sinteza de pe site are numai 15 pagini și nu diferă prea mult de prima variantă, de acum 2 ani. Sunt însă câteva lucruri de menționat. La Complexul Energetic Oltenia vor mai rămâne după 2026 grupurile energetice numerele 4 și 5 de la Rovinari și 5 de la Turceni, toate în rezervă de capacitate.

De asemenea, din 10 cariere miniere, vor rămâne 4 după 2026, în capacitate rezervată. Este vorba de Cariera Jilț Nord, care se va închide în 2027, Cariera Pinoasa care se va închide în 2030, Cariera Roșiuța care se va închide în 2029 și Cariera Roșia care se va închide în 2030. După închidere, activitățile de ecologizare vor dura 1 an. După 2031 nu mai va mai exista activitate de minerit și producere de energie pe bază de cărbune în România. În ceea ce privește politica de personal, de la 11.000 de angajați CEO va rămâne în 2026 cu 4.500, iar în 2030 cu 2.613. În Planul sinteză de pe site nu este decât o pagină dedicată noilor investiții: două grupuri pe gaze naturale și opt parcuri fotovoltaice. Niciun detaliu legat de termenele de implementare.

Citeşte şi: Ediţia a XI-a a Cozia Mountain Run