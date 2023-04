Săptâmâna viitoare începe deszăpezirea pe Transalpina

Drumarii gorjeni se pregătesc să deszăpezească cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina. Pe 2 mai utilajele Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu vor intra pe tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia-Lotrului.

Este tronsonul din Transalpina care a fost închis în toamna anului trecut, pe perioada sezonului de iarnă. DN 67 C între Rânca și Obârșia-Lotrului este închis oficial până pe 1 iunie 2023. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, șoseaua va fi redeschisă cel mai probabil mult mai devreme. A fost realizată deja o inspecție a traseului și drumarii au realizat o evaluare în ceea ce privește cantitățile de zăpadă și a activităților necesare pentru curățarea celei mai înalte șosele din România.

Cel mai vizitat obiectiv din Gorj

Șoseaua Transalpina este cel mai vizitat obiectiv din județul Gorj. Sute de mii de vehicule o tranzitează an de an, cu toate că este deschisă numai câteva luni. Peisajele îi atrag pe turiști și pe conducătorii auto. De altfel, în perioada de vară-toamnă DN 67 C este folosit ca drum de tranzit mai rapid între partea de nord a țării și zona de sud.

„DN 67 Rânca – Obârșia-Lotrului este închis până pe 1 iunie. Pe 2 mai vor începe lucrările de deszăpezire pe tronsonul care este închis. Sunt zone unde nu mai este multă zăpadă. Nu știm cum stăm în Pasul Urdele unde de regulă sunt câțiva metri de zăpadă viscolită. Mai avem și câteva avertizări, pentru zilele următoare, de ploi și temperaturi scăzute și nu este exclus ca în zona de creastă să avem ninsoare. Dar colegii de la SDN Târgu Jiu au spus că se vor încadra să deszăpezească șoseaua în cursul lunii mai. Deci va fi deschisă înainte de 1 iunie, dacă nu va reveni iarna la începutul verii. După deszăpezire se va trece la reparații, în funcție de cum se prezintă carosabilul. Vor fi remontate indicatoarele, va fi verificat parapetele. Se va pune în siguranță șoseaua. Dar până nu se va redeschide oficial, tranzitarea DN 67 C Rânca – Obârșia-Lotrului este interzisă.”, a declarat Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Citește și: Un auditor al Curții de Conturi Constanța, trimis în judecată pentru șantaj