Pomii împodobiți cu ouă roșii în comuna Baia de Fier, este o tradiție care are loc an de an în Duminica Floriilor.

Pomii din Baia de Fier au fost împodobiți ieri cu ouă roșii. Zeci de copii, însoțiți de familie, au participat la o serie de activități, organizate la „Centrul de zi pentru bătrâni”.

„Speranța este că împodobirea copacilor cu ouă roșii îi aduce pe localnici împreună în credință, bucurie și pace. Agricultorii speră că vor avea parte de un sezon îmbelșugat și ferit de vreme rea”, spune primarul Dumitru Turbăceanu.

Citește și: (VIDEO) Cluj: Două mașini, o autoutilitară și un autobuz, implicate într-un accident mortal