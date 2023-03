Lucrările la Calea Eroilor, gata în procent de 97%

Lucrările la Calea Eroilor din Târgu Jiu sunt gata în procent de 97%. Autoritățile locale din Târgu Jiu estimează că recepția finală la lucrările derulate pe Calea Eroilor va avea loc luna viitoare.

Astfel, până la finalul acestei luni ar trebui să fie definitivate lucrările propriu-zise. Bugetul pentru execuția lucrărilor este de 2 milioane de euro, fonduri guvernamentale. Potrivit viceprimarului din Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru, lucrările sunt gata în procent de 97%. Așadar, nu mai este mare lucru de executat.

„Nu mai este mult de lucrat. Sunt 97% gata lucrările. Cred că până la finalul lunii martie va fi totul gata, inclusiv cu plantările, cu iedera. Avem pentru luna aprilie recepția finală. În funcție de ce se va depista vor mai avea loc lucrări de remediere. Am încercat personal ca pe anumite zone să avem piatră cubică prinsă cu adeziv, dar nu a fost acceptat acest lucru. Este vorba de Geneva și 16 februarie unde traficul auto este ridicat. S-a mers pe ideea generală cu pavele și piatră cubică pe nisip”, a declarat Bogdan Bejinaru, viceprimarul din Târgu Jiu. Calea Eroilor leagă cele două parcuri unde se regăsesc operele realizate de sculptorul Constantin Brâncuși. Este vorba de: Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit.

Se modernizează și centrul orașului

Viceprimarul din Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru, a mai declarat că anul acesta va începe și modernizarea centurului orașului, acoperit în prezent cu beton amprentat. Vor fi montate plăci de andezit cu adeziv. Baza există deja, iar costurile cu lucrările se ridică la 4 milioane de euro.

„Se va renunța în fine la acest beton amprentat. Într-un an am alocat și 100.000 de euro pentru reparații. Va fi un material mult mai solid, fixat cu adeziv. Baza de beton deja există. Se va mai lucra puțin și la spațiile verzi. Avem trei firme care s-au înscris la licitație. Va fi semnat contractul de execuție cu una din companiile care au depus oferte. Se va avea în vedere cea mai bună ofertă depusă pentru această lucrare. Bugetul este de peste 4 milioane de euro. Va fi acoperită cu andezit o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Se va termina cu reparațiile an de an. Sper să fie demarate cât mai repede lucrările”, a precizat viceprimarul din Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru.