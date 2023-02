Două containere multi-risc se află în dotarea ISU Gorj

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj are în dotare două containere multi-risc. Acestea sunt dotate cu toate echipamentele necesare pentru intervenția în cazul producerii unor dezastre, inclusiv în caz de cutremur. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, este vorba de echipamente capabile să spargă betonul, cricuri hidraulice și pneumatice care pot ridica zeci de tone. Mai este vorba de generatoare de curent, tărgi, echipamente pentru descarcerare și protecție. În dotarea containerelor multi-risc primite de la Departamentul pentru Situații de Urgență se mai află un aparat dotat cu senzori seismici cu ajutorul cărora pot fi găsite victime surprinse sub dărâmături. Echipamentul este prevăzut și cu o cameră video pentru identificarea victimelor aflate sub dărâmături. Containerele pot fi transportate cu ajutorul unor camioane care au în dotare și o macara specială pentru încărcare și descărcare.

25 de salvatori pentru fiecare container

Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, a declarat că fiecare container este deservit de 25 de specialiști pregătiți să intervină în caz de dezastre. Întreg personalul ISU Gorj are pregătirea necesară pentru a fi trimis în zone în care s-au produs dezastre.

„Avem în județul Gorj două containere pentru intervenție în caz de dezastre, dotate cu echipamente și prevăzute cu 25 de specialişti per container, în total 50 de persoane. Dar pregătiți să utilizeze accesoriile sunt toți colegii din cadrul subunităților de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Pentru utilizarea lor la capacitate maximă este nevoie de 25 de specialiști. Sunt niște containere metalice în care se află mijloace de intervenție în astfel de cazuri. Ele se transporta cu ajutorul unor camioane care au o macara pentru încărcare și descărcare. În dotare este inclusiv aparatul cu senzori pentru căutarea persoanelor sub dărâmături”, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.

Plan de pregătire și reguli de evacuare în caz de cutremur

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj are aprobat pentru 2023 un Plan județean de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 2023. Acesta vizează pregătirea agenților economici, a autorităților publice. Există un plan pregătit și pentru fiecare localitate. Planul propune inclusiv planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea exercițiilor de evacuare din unități de învățământ în cazul unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu sau a unui seism. Sunt stabilite regulile în baza cărora se va acționa în caz de cutremur.

„Toate persoanele din clădire trebuie să se protejeze, preşcolarii, elevii sau studenţii sub băncuţe (mese), ţinându-se cu mâinile de picioarele acestora, sub o grindă de rezistenţă sau lângă un stâlp de rezistenţă/perete interior de rezistenţă (ghemuiţi) iar cadrul didactic sub catedră sau sub tocul ușii (preferabil-pentru a putea ţine sub observaţie preşcolarii/elevii din clasă în timpul seismului), cu ușa întredeschisă, pentru a menține liberă calea de evacuare…

După terminarea seismului nu se părăsește imediat sala de clasă ci se aşteaptă semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unităţii de învăţământ.

Evacuarea elevilor

După terminarea seismului, personalul nominalizat în echipa responsabilă cu evacuarea şi profesorul de serviciu vor verifica starea traseelor de evacuare (scări interioare, holuri, coridoare, uși, ieşiri etc.) iar, în cazul în care acestea sunt libere, neblocate, vor da semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unităţii de învăţământ.

Cadrele didactice care au în clasă preşcolari, elevi sau studenţi cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) verifică dacă personalul nominalizat are grijă de aceştia şi îi pregătesc pentru evacuare. Persoanele care vor ieşi primele din clădire sunt cadrele didactice şi preşcolarii, elevii sau studenţii din sălile de clasă amplasate la parter, în ordinea apropierii sălilor faţă de ieșiri, urmând etajul 1, etajul 2, etc.

Preşcolarii, elevii sau studenţii cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) vor fi sprijiniţi de personalul nominalizat din cadrul unităţii de învăţământ cu atribuţii să-i evacueze… Pentru protecția personală, cadrele didactice vor folosi catalogul sau o carte mai groasă, obiect pe care îl vor plasa deasupra capului. Ghiozdanele/mapele, catalogul sau o carte groasă se vor menţine deasupra capului de preşcolarii, elevii sau studenţii şi cadrele didactice, de la ieşirea din clasă, până la locul de adunare”, conform procedurii de evacuare din școli, disponibilă pe siteul ISU Gorj.