WatchDog Oltenia solicită verificări privind evenimentele desfășurate în Parcul Romanescu, în proximitatea Grădinii Zooologice din Craiova

Grupul Cetățenesc pentru Monitorizare Civică și Transparență pentru Regiunea Olteniei WatchDog Oltenia informează că, în urma evenimentelor desfășurate în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pe 5 aprilie 2026, care au inclus artificii, efecte pirotehnice și alte surse de poluare fonică și luminoasă, au fost formulate o serie de sesizări, petiții și solicitări de informații de interes public către instituții competente la nivel local și național.

„În urma evenimentelor desfășurate în data de 5 aprilie 2026 în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, care au inclus artificii, efecte pirotehnice, muzică amplificată, instalații luminoase și alte surse de poluare fonică și luminoasă, au fost formulate demersuri oficiale către instituțiile competente pentru clarificarea condițiilor în care aceste activități au fost permise și pentru verificarea impactului lor asupra unui spațiu cu valoare patrimonială și asupra animalelor aflate în proximitatea Grădinii Zoologice Craiova.

Parcul Nicolae Romanescu beneficiază de un regim special de protecție

Parcul Nicolae Romanescu este monument istoric și beneficiază de un regim special de protecție. Organizarea unor evenimente cu efecte pirotehnice și nivel ridicat de zgomot într-un asemenea cadru ridică întrebări legitime privind compatibilitatea acestora cu obligațiile de protejare a patrimoniului, a cadrului natural și a interesului public.

În același timp, desfășurarea unor astfel de activități în proximitatea Grădinii Zoologice Craiova impune verificări serioase privind impactul asupra animalelor, din perspectiva stresului, panicii, perturbării comportamentului și afectării condițiilor de bunăstare.

Au fost pregătite și/sau transmise solicitări oficiale către instituțiile competente, inclusiv pentru a se comunica:

dacă au fost emise avize, acorduri, aprobări sau puncte de vedere pentru astfel de activități

ce instituții au fost consultate anterior evenimentului

ce condiții, restricții sau măsuri de prevenție au fost impuse organizatorilor

dacă au existat verificări înainte, în timpul sau după desfășurarea evenimentului

dacă instituțiile competente consideră compatibile asemenea activități cu regimul de protecție al monumentului istoric și cu necesitatea protejării animalelor

Instituţiile vizate

Demersurile vizează instituții precum ISU Dolj, DSVSA Dolj, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dolj, precum și alte autorități centrale și locale care pot avea atribuții în această materie.

Scopul acestor solicitări nu este unul polemic, ci unul de transparență, legalitate și protejare a interesului public. Considerăm că opinia publică are dreptul să cunoască în ce condiții au fost aprobate astfel de activități, ce evaluări au fost realizate și dacă au fost respectate toate cerințele legale privind protecția patrimoniului, mediului și animalelor.

Solicităm instituțiilor publice implicate să răspundă clar, complet și în termen legal și să comunice public dacă asemenea evenimente pot continua în același mod într-un spațiu cu statut de monument istoric și în vecinătatea unei grădini zoologice.

Pentru asigurarea transparenței, răspunsurile instituțiilor și documentele aferente acestui demers vor fi publicate pe măsură ce vor fi primite în secțiunea:

https://watchdog-oltenia.ro/monitorizare/categorie/index/sesizari-petitii“, se arată în comunicatul de presă transmis de Grupul Cetățenesc pentru Monitorizare Civică și Transparență pentru Regiunea Olteniei WatchDog Oltenia.