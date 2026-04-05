Val de controale în Dolj: sute de amenzi și șoferi băuți prinși în trafic în doar 48 de ore

Polițiștii rutieri din Dolj au desfășurat, în ultimele două zile, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței pe drumurile publice, vizând în special șoferii care depășesc viteza legală sau conduc sub influența alcoolului.

Bilanțul este unul semnificativ: aproape 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 90.000 de lei, dar și 24 de conducători auto scoși din trafic, după ce au fost considerați un pericol pentru ceilalți participanți. În același timp, polițiștii au oprit din circulație 12 autovehicule care nu prezentau siguranță, retrăgându-le certificatele de înmatriculare până la remedierea problemelor.

Șoferi băuți la volan

Printre cazurile grave descoperite se numără mai mulți șoferi prinși băuți la volan. Un bărbat de 51 de ani din Vârvoru de Jos a fost depistat în Craiova cu o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt șofer, de 42 de ani, din Bucovăț, a fost prins pe DJ 552 cu 0,46 mg/l, iar un tânăr de 21 de ani din Lipovu a fost depistat în Mârșani cu 0,45 mg/l.

Toți au fost duși la spital pentru recoltarea probelor biologice, urmând ca rezultatele să stabilească măsurile legale. Autoritățile transmit că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru a reduce numărul accidentelor și a-i descuraja pe cei care pun în pericol siguranța rutieră.