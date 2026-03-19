Ziua Olteniei, sărbătorită la Craiova prin expoziții și evenimente culturale

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și Muzeul Cărții și Exilului Românesc marchează Ziua Olteniei (21 martie) printr-o serie de evenimente culturale dedicate patrimoniului și identității regionale.

Manifestările sunt organizate în colaborare cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Județean Dolj și aduc în prim-plan istoria, tradițiile și valorile culturale ale Olteniei.

Expoziții dedicate identității oltenești

La Biblioteca Aman, în perioada 19 martie – 5 mai (09:00 – 17:00), vizitatorii pot descoperi:

expoziții de carte și documente,

materiale despre portul popular,

informații despre istoria și tradițiile Olteniei.

O adevărată incursiune în patrimoniul cultural al regiunii.

Arta tinerilor, în prim-plan

În perioada 20 – 27 martie, publicul este invitat să admire o expoziție specială realizată de elevii de la Liceul de Arte Marin Sorescu.

Lucrările de grafică și desen surprind:

tradițiile locale

simboluri ale Olteniei

interpretări artistice moderne ale identității regionale

Documente rare și personalități marcante

La Muzeul Cărții și Exilului Românesc, în Sala Istoricilor (19 martie – 5 mai), sunt expuse documente și piese valoroase, printre care:

contractul de căsătorie al lui Nicolae Romanescu (1894),

certificatul de botez al lui Vintilă Horia,

volume de folclor și studii despre Oltenia,

materiale din colecții istorice importante.

Tehnologie și cultură: hologramele aduc istoria la viață

La mansarda muzeului, vizitatorii pot trăi o experiență modernă:

diorame interactive

holograme dedicate unor mari personalități

Sunt prezentate povești despre:

Elena Farago,

Alexandru Macedonski,

Marin Sorescu,

Alexandru Mitru.

O invitație la redescoperirea Olteniei

Prin aceste evenimente, Craiova devine un punct central al celebrării identității regionale.

Vizitatorii au ocazia să:

exploreze istoria și tradițiile,

descopere personalități importante,

admire creații artistice contemporane.

Un program cultural complet, care îmbină trecutul cu prezentul.

