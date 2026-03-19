10.6 C
Craiova
joi, 19 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Ziua Olteniei, sărbătorită la Craiova prin expoziții și evenimente culturale

De Mariana BUTNARIU
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și Muzeul Cărții și Exilului Românesc marchează Ziua Olteniei (21 martie) printr-o serie de evenimente culturale dedicate patrimoniului și identității regionale.

Manifestările sunt organizate în colaborare cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Județean Dolj și aduc în prim-plan istoria, tradițiile și valorile culturale ale Olteniei.

Expoziții dedicate identității oltenești

La Biblioteca Aman, în perioada 19 martie – 5 mai (09:00 – 17:00), vizitatorii pot descoperi:

  • expoziții de carte și documente,
  • materiale despre portul popular,
  • informații despre istoria și tradițiile Olteniei.

O adevărată incursiune în patrimoniul cultural al regiunii.

Arta tinerilor, în prim-plan

În perioada 20 – 27 martie, publicul este invitat să admire o expoziție specială realizată de elevii de la Liceul de Arte Marin Sorescu.

Lucrările de grafică și desen surprind:

  • tradițiile locale
  • simboluri ale Olteniei
  • interpretări artistice moderne ale identității regionale

Documente rare și personalități marcante

La Muzeul Cărții și Exilului Românesc, în Sala Istoricilor (19 martie – 5 mai), sunt expuse documente și piese valoroase, printre care:

  • contractul de căsătorie al lui Nicolae Romanescu (1894),
  • certificatul de botez al lui Vintilă Horia,
  • volume de folclor și studii despre Oltenia,
  • materiale din colecții istorice importante.

Tehnologie și cultură: hologramele aduc istoria la viață

La mansarda muzeului, vizitatorii pot trăi o experiență modernă:

  • diorame interactive
  • holograme dedicate unor mari personalități

Sunt prezentate povești despre:

  • Elena Farago,
  • Alexandru Macedonski,
  • Marin Sorescu,
  • Alexandru Mitru.

O invitație la redescoperirea Olteniei

Prin aceste evenimente, Craiova devine un punct central al celebrării identității regionale.

Vizitatorii au ocazia să:

  • exploreze istoria și tradițiile,
  • descopere personalități importante,
  • admire creații artistice contemporane.

Un program cultural complet, care îmbină trecutul cu prezentul.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA