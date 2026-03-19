Ziua Olteniei, sărbătorită la Craiova prin expoziții și evenimente culturale

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și Muzeul Cărții și Exilului Românesc marchează Ziua Olteniei (21 martie) printr-o serie de evenimente culturale dedicate patrimoniului și identității regionale.
Manifestările sunt organizate în colaborare cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Județean Dolj și aduc în prim-plan istoria, tradițiile și valorile culturale ale Olteniei.
Expoziții dedicate identității oltenești
La Biblioteca Aman, în perioada 19 martie – 5 mai (09:00 – 17:00), vizitatorii pot descoperi:
- expoziții de carte și documente,
- materiale despre portul popular,
- informații despre istoria și tradițiile Olteniei.
O adevărată incursiune în patrimoniul cultural al regiunii.
Arta tinerilor, în prim-plan
În perioada 20 – 27 martie, publicul este invitat să admire o expoziție specială realizată de elevii de la Liceul de Arte Marin Sorescu.
Lucrările de grafică și desen surprind:
- tradițiile locale
- simboluri ale Olteniei
- interpretări artistice moderne ale identității regionale
Documente rare și personalități marcante
La Muzeul Cărții și Exilului Românesc, în Sala Istoricilor (19 martie – 5 mai), sunt expuse documente și piese valoroase, printre care:
- contractul de căsătorie al lui Nicolae Romanescu (1894),
- certificatul de botez al lui Vintilă Horia,
- volume de folclor și studii despre Oltenia,
- materiale din colecții istorice importante.
Tehnologie și cultură: hologramele aduc istoria la viață
La mansarda muzeului, vizitatorii pot trăi o experiență modernă:
- diorame interactive
- holograme dedicate unor mari personalități
Sunt prezentate povești despre:
- Elena Farago,
- Alexandru Macedonski,
- Marin Sorescu,
- Alexandru Mitru.
O invitație la redescoperirea Olteniei
Prin aceste evenimente, Craiova devine un punct central al celebrării identității regionale.
Vizitatorii au ocazia să:
- exploreze istoria și tradițiile,
- descopere personalități importante,
- admire creații artistice contemporane.
Un program cultural complet, care îmbină trecutul cu prezentul.
Citește și: „Zâna Păpușilor” revine pe scenă la Craiova – un spectacol de balet plin de magie