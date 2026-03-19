„Zâna Păpușilor” revine pe scenă la Craiova – un spectacol de balet plin de magie

Publicul din Craiova are ocazia să redescopere unul dintre cele mai îndrăgite spectacole de balet: „Zâna Păpușilor” de Josef Bayer. Reprezentația va avea loc sâmbătă, 21 martie, de la ora 17:00, pe scena Cercul Militar Craiova.

Spectacolul adus în fața publicului de Opera Română Craiova este apreciat pentru:

eleganța coregrafiei,

frumusețea poveștii,

atmosfera inspirată din universul copilăriei.

Este alegerea perfectă atât pentru copii aflați la primul contact cu baletul, cât și pentru iubitorii dansului clasic.

Distribuție și echipă artistică

Sub semnătura coregrafică și regia artistică a lui Francisc Valkay, spectacolul prinde viață într-un decor de poveste realizat de Răsvan Drăgănescu.

În rolul principal, publicul o va putea vedea pe Olguța Ilie – Zâna.

Alături de o distribuție numeroasă:

Anca Țecu

Robert Vladu

Loredana Nicola

Alexandru Chera

Andreea Segărceanu

Say Ufuk Gengis

Amina Almahadin

Laurențiu Nicu

Răzvan Segărceanu

Alina Onofrei

Ruxandra Andruță

Raluca Mocanu

Răzvan Zamfir

Alexandra Iordache

Mihai Bălăceanu

Pe scenă vor evolua și:

Ansamblul de Balet al Operei Române Craiova,

Școala de Balet Attitude.

O experiență artistică de neratat

„Zâna Păpușilor” este mai mult decât un spectacol – este o incursiune într-o lume magică, unde jucăriile prind viață și poveștile copilăriei devin realitate.

O oportunitate perfectă pentru:

o ieșire în familie,

inițierea copiilor în lumea baletului,

o seară elegantă pentru iubitorii de artă.

Citește și: Teatrul Colibri sărbătorește o săptămână magică pentru copii și tineri