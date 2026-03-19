Teatrul Colibri sărbătorește o săptămână magică pentru copii și tineri

Teatrul pentru copii și tineret Colibri își deschide porțile pentru una dintre cele mai așteptate perioade culturale ale anului. Între 20 și 27 martie, instituția organizează Săptămâna Teatrului – ediția a XIII-a, un eveniment dedicat copiilor, tinerilor și iubitorilor de artă.

Pe parcursul a opt zile, publicul este invitat la spectacole, expoziții și evenimente speciale care marchează patru sărbători importante:

Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret (20 martie),

Ziua Internațională a Marionetiștilor și Păpușarilor (21 martie),

Ziua Olteniei,

Ziua Mondială a Teatrului (27 martie).

Deschiderea: „Aladin” dă startul poveștii

Evenimentul debutează vineri, 20 martie, ora 10:30, cu spectacolul „Aladin”, o reinterpretare în versuri, plină de muzică și culoare, semnată de regizorul Apostolache Kiss Zeno.

Este un spectacol: educativ, amuzan, ideal pentru copii (3+).

Expoziții pentru toate gusturile

Pe lângă spectacole, vizitatorii pot descoperi și expoziții speciale:

„Femeia – poezia universului” – fotografie,

„Memoria Păpușilor: Retrospectiva Cristian Pepino”,

„Oltenia în oglindă” – expoziție holografică (la Teatrul Național Marin Sorescu).

Spectacole pentru cei mici și nu numai

Programul include producții variate, pentru toate vârstele:

🎭 „Piticul Picior Șchiop” – 21 martie, ora 18:00,

🎭 „Craiova interbelică” – 21 martie, ora 19:00,

🎭 „Dănilă Prepeleac” – 22 martie, ora 11:00,

🎭 „Prințul Broască” – 25 martie, ora 10:30,

🎭 „Aladin” – reluări pe 26 și 27 martie,

O tradiție culturală în Craiova

Săptămâna Teatrului este organizată încă din 2014 și face parte dintr-un context internațional, în care marile organizații de profil au unit mai multe sărbători teatrale într-un singur eveniment global.

La Craiova, evenimentul a devenit deja o tradiție, aducând anual:

spectacole de calitate,

artiști talentați,

experiențe interactive pentru copii.

O invitație la magie și educație

Săptămâna Teatrului nu este doar despre distracție, ci și despre:

dezvoltarea imaginației

apropierea copiilor de artă

descoperirea poveștilor universale

O ocazie perfectă pentru familii să petreacă timp de calitate și să intre în lumea fascinantă a teatrului.

Citește și: Egiptul reduce lumina și închide magazinele mai devreme: criza energetică lovește puternic