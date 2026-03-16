Cu holograme, iluminat feeric și căsuțe decorate spectaculos, Târgul de Paște Craiova se transformă, anul acesta, în tărâmul basmelor.

Craiova întâmpină primăvara cu unul dintre cele mai frumoase evenimente tematice din Europa – Târgul de Paște, care revine, anul acesta, cu o ediție spectaculoasă, sub tema Fairy Tales – Lumea Poveștilor.

Conceput ca o explozie de bucurie, culori și veselie, Târgul de Paște de la Craiova se desfășoară în perioada 3 aprilie – 3 mai 2026 și promite o experiență multisenzorială, pentru toate vârstele, anunţă Primăria Craiova.

Printre zeci de mii de lalele, vizitatorii pot descoperi, anul acesta, castele și scene din cele mai cunoscute basme, căsuțe redecorate în culori pastel de artiștii locali, arteziene pe lac, concerte, scene religioase, iar noaptea holograme și luminițe spectaculoase.

Personaje pe picioroange, păpuși uriașe, copii costumați în personaje din povești, spectacole vizuale și artiști locali sau naționali vor crea momente fascinante încă din prima seară a Târgului de Paște de la Craiova.

Zona Foișorului, Casa Bibescu sau Castelul fermecat devin puncte centrale ale evenimentului, iar seara, lacul se transformă într-un ecran natural impresionant pentru proiecții holografice unicat, care vor rula zilnic, alături de spectacole surpriză pe lac, contribuind la atmosfera de poveste a târgului.

Copiii vor avea la dispoziție un întreg univers

Până pe 3 mai 2026, copiii vor avea la dispoziție un întreg univers: căsuțe de poveste, carusele, ateliere creative, dar și urcări cu balonul cu aer cald, de pe Velodromul din parc.

Vizitatorii târgului se vor putea plimba, și în acest an, cu trenulețul de Paște, dar și cu Party Bus-ul, decorate ca-n povești, și care vor face turul celor mai frumoase obiective turistice din Craiova. Trenulețul va avea plecarea în fiecare zi, de la ora 14.00, de la stația de lângă intrarea în Parcul Romanescu – stația-bufniță, recent amplasată și concepută special de artiștii locali pentru perioada Târgului de Paște, iar Party Bus-ul va pleca în fiecare zi, de la ora 17.00, de la Promenada Mall Craiova.

Căsuțele cu bunătăți și locurile de agrement din cadrul Târgului vor fi deschise zilnic, între orele 10.00 – 22.00, iar parcul va putea fi vizitat până la miezul nopții, pentru spectacolul de luminițe de poveste, creat special pentru ediția din acest an.

