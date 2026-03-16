31 de ani de Gazeta de Sud – ziarul care a scris, zi de zi, povestea Olteniei

Pe 15 martie, Gazeta de Sud a împlinit 31 de ani de existență. Trei decenii și încă un an în care paginile ziarului au devenit martorul fidel al transformărilor din Oltenia, dar și vocea unei comunități care a avut nevoie să fie ascultată.

Într-o lume în continuă schimbare, în care presa a trecut prin crize, transformări tehnologice și provocări fără precedent, Gazeta de Sud a rămas un reper al jurnalismului regional. De la primele ediții tipărite, răsfoite dimineața la cafea, până la articolele citite astăzi online, Gazeta a continuat să spună poveștile oamenilor, ale orașelor și ale instituțiilor care ne determină viaţa.

În acești 31 de ani, redacția Gazetei de Sud a fost prezentă acolo unde s-au scris momente importante: investiții care au schimbat orașe, decizii politice cu impact asupra comunității, dar și drame sau bucurii care au definit viața de zi cu zi a oamenilor. Reportajele, investigațiile și relatările din teren au arătat, de fiecare dată, că jurnalismul adevărat înseamnă responsabilitate, curaj și respect față de cititor.

Gazeta de Sud nu este doar un ziar. Este o arhivă vie a ultimelor trei decenii din Oltenia. În paginile sale se regăsesc poveștile unor generații întregi: elevi care au devenit profesioniști, antreprenori care au construit afaceri locale, artiști, sportivi sau oameni simpli care au avut ceva important de spus.

În fiecare dimineață, undeva în Oltenia sau pretutindeni, cineva a deschis ziarul sau a intrat pe site pentru a afla ce se întâmplă în jurul lui sau a celor care îi sunt aproape de la mii de kilometri distanţă. Pentru unii a fost o obișnuință, pentru alții o necesitate. Pentru redacție, însă, a fost o responsabilitate. Un ziar nu este doar hârtie sau text pe un ecran. Un ziar este memoria unei comunități. Este locul unde timpul se adună în pagini și rămâne acolo, pentru ca peste ani cineva să poată spune: „Așa a fost”.

De-a lungul timpului, publicația s-a adaptat noilor realități media. Dacă la început cititorii așteptau ziarul tipărit, astăzi informația ajunge instant pe telefoane și calculatoare. Platforma online, rețelele sociale și noile formate digitale au transformat Gazeta de Sud într-un ziar al prezentului, fără să își piardă însă esența: jurnalismul făcut cu seriozitate.

Dar, dincolo de tehnologie sau de schimbările din industrie, adevărata forță a Gazetei de Sud a rămas echipa de jurnaliști. Oameni care au ales, zi de zi, să caute adevărul, să pună întrebări și să aducă în fața publicului informațiile care contează. În spatele fiecărei pagini stau jurnaliști care au ales să creadă în puterea informației corecte. Oameni care au mers pe teren, au pus întrebări, au verificat fapte și au încercat, zi de zi, să aducă adevărul mai aproape de cititori.

La 31 de ani de la apariție, Gazeta de Sud rămâne mai mult decât o publicație. Este o instituție a presei regionale, un cronicar al timpului și un partener al comunității.

De 31 de ani, Gazeta de Sud este martorul vieții din Oltenia. A fost acolo când orașele s-au schimbat, când investițiile au transformat comunități și când oamenii au avut nevoie ca vocea lor să fie auzită. A fost acolo pentru a spune poveștile celor care construiesc, creează, muncesc și speră.

Gazeta de Sud privește cu respect spre trecut și cu responsabilitate spre viitor. Pentru că fiecare zi aduce o nouă poveste care merită spusă. Iar cât timp vor exista oameni care vor să știe adevărul despre lumea din jurul lor, povestea Gazetei de Sud va continua.







