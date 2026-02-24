Bărbat lovit mortal de tren în halta Craiova Triaj

Un bărbat a fost lovit mortal de un tren, astăzi, în jurul orei 15.00, la ieșirea din Halta de cale ferată Craiova-Triaj

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la ieșirea din Halta de cale ferată Craiova-Triaj, o persoană a fost accidentată de un tren.

În urma verificărilor efectuate, a fost identificată persoana în cauză ca fiind un bărbat, de 62 de ani, din Craiova. Din păcate, în urma evenimentului feroviar, bărbatul a decedat.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

