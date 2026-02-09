Au venit rezultatele la simularea pentru Evaluarea Naţională şi Bac din Dolj. Unde sunt semnale de alarmă şi unde lucrurile merg bine

Rezultate amestecate la simulările pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat din Dolj care au avut loc în luna ianuarie. Potrivit datelor transmise astăzi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj unele rezultate ar trebui să tragă un mare semnal de alarmă pentru părinţi şi profesorii care îi pregătesc pe elevii de clasa a 8-a şi pe cei de clasa a 12-a deopotrivă. Alte rezultate reprezintă creşteri care dau speranţă că învăţământul se menţine pe o linie constantă cu posibilitate de îmbunătăţire.

Mai întâi prezentăm datele de anul acesta, aşa cum au fost ele transmise de ISJ Dolj. Apoi le vom compara cu cele de anul trecut.

Anul 2026

În perioada 28-30 ianuarie s-au desfășurat simulările județene ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și ale Examenului Național de Bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a seral/FR, sesiunea 2026. Astăzi, 09 februarie, conform calendarului, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii doljeni la aceste simulări.

Simularea Județeană a Evaluării Naționale

La nivelul județului Dolj, situația statistică a rezultatelor obținute de elevi la Simularea Județeană a Evaluării Naționale este următoarea:

57.73% procent de medii mai mari sau egale cu 5.00.

La proba de Limba și literatura română, 66.16% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5.00.

La proba de Matematică, 52.16% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5.00.

S-a înregistrat o notă de 10(zece) la proba de Limba și literatura română și 17 note de 10 (zece) la Matematică.

Opt unități școlare au înregistrat un procent de medii mai mari sau egale cu 5.00 de peste 90%, dintre care patru unități au avut un procent de 100%.

Simularea județeană a Examenului Național de Bacalaureat

La nivelul județului Dolj, rata de promovare la Simularea Județeană a Examenului Național de Bacalaureat – procent de medii mai mari sau egale cu 6 (șase) – este de 40,75%.

Rezultatele pe probe sunt următoarele (note mai mari sau egale cu 5.00):

Proba Ea) – Limba și literatura română – 75.16%

Proba Ec) – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) – 53.84%

Proba Ed) – proba la alegere a profilului și specializării – 60.29%

De asemenea, s-au obținut 111 de note de 10 (zece) după cum urmează:

Proba Ea) = 9 note de 10

Proba Ec) = 55 note de 10

Proba Ed) = 47 note de 10

La nivelul ierarhiei județene, nouă unități școlare au înregistrat o rată de promovare de peste 50%.

Rezultatele obținute la simulări nu se publică, nu se afișează și nu se contestă. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Notele obţinute la simulările județene nu se trec în catalog. La solicitarea scrisă a elevului/părintelui, notele obţinute la simulările județene pot fi trecute în catalog.

Acestea au sunt rezultatele de anul acesta. Acum să vedem rezultatele de anul trecut, aşa cum au fost ele transmise în ianuarie 2025.

Anul 2025

În perioada 20-22 ianuarie s-au desfășurat simulările județene ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și ale Examenului Național de Bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a seral/FR, sesiunea 2025. Astăzi, 31 ianuarie, conform calendarului, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii doljeni la aceste simulări.

Simularea Județeană a Evaluării Naționale

La nivelul județului Dolj, situația statistică a rezultatelor obținute de elevi la Simularea Județeană a Evaluării Naționale este următoarea:

62,12% procent de medii mai mari sau egale cu 5.00.

La proba de Limba și literatura română, 62,12% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5.00.

La proba de Matematică, 52,88% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5.00.

S-au înregistrat 9 note de 10 (zece) la Matematică.

10 unități școlare au obținut un procent de medii mai mari sau egale cu 5.00 de peste 90%, din care trei unități au avut un procent de 100%.

Simularea județeană a Examenului Național de Bacalaureat

La nivelul județului Dolj, rata de promovare la Simularea Județeană a Examenului Național de Bacalaureat – procent de medii mai mari sau egale cu 6 (șase) – este de 34,98%.

Rezultatele pe probe sunt următoarele (note mai mari sau egale cu 5.00):

Proba Ea) – Limba și literatura română – 67,72%

Proba Ec) – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) – 70,21%

Proba Ed) – proba la alegere a profilului și specializării –56,60%

De asemenea, s-au obținut 48 de note de 10 (zece) după cum urmează:

Proba Ea) = 8 note de 10

Proba Ec) = 14 note de 10

Proba Ed) = 26 note de 10

Șase unități școlare au obținut un procent de medii mai mari sau egale cu 6 (șase) de peste 50%.

Ce e bine, ce e rău

La Evaluarea Naţională, adică elevii de clasa a 8-a, procentul de medii mai mari sau egale cu 5.00 a scăzut anul acesta de la 62,12% la 57, 73%. Cum ceilalţi indicatori, după cum vom vedea, sunt mai buni anul acesta decât în 2025, rezultă că se adânceşte diferenţa între ansamblul de copii, părinţi şi profesori care îşi dau interesul pentru şcoală şi ceilalţi.

O scădere de cinci procente este mare.

În rest, în 2026 s-au obţinut mai multe medii de peste 5 la Limba Română, s-au menţinut faţă de anul trecut cele de la Matematică, există o notă de 10 anul aceste la Limba Română, ceea ce nu s-a întâmplat anul trecut, avem 17 note de 10 la Matematică faţă de 9 anul trecut, dar sunt mai puţine şcoli unde s-a înregistrat un procent de medii mai mari sau egale cu 5.00 de peste 90% – opt faţă de zece anul trecut.

E mai bine la Bacalaureat

La simularea de Bacalaureat lucrurile stau mult mai bine decât la Evaluarea Naţională. Promovabilitatea a crescut la 40,75% faţă de 34,98% anul trecut, sunt mai multe note de peste 5 la Română faţă de 2025(75,16% versus 67,72%), mai multe la proba de specialitate( 60,29% faţă de 56,56%), sunt 9 şcoli faţă de 6 care au o promovabilitate de peste 50% şi avem 111 note de 10 faţă de 48 anul trecut.

Singurul capitol la care situaţia este mai slabă decât anul trecut este la proba de matematică sau istorie unde există o scădere abruptă la notele peste 5: de la 70,2% anul trecut la 53,84% anul acesta.

Deci, la clasa a 8-a avem o scădere importantă a mediilor peste cinci, iar la Bacalaureat a notelor peste 5 la proba de matematică/istorie. Aviz elevilor, profesorilor şi părinţilor.