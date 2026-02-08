Un doljean și-a bătut concubina și a fost arestat pentru 30 de zile

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bechet au reținut,ieri, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 58 de ani, din comuna Ostroveni, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

În cursul zilei de 5 februarie a.c., polițiștii au fost sesizaţi de o femeie, de 65 de ani, din comuna Sadova, cu privire la faptul că a fost agresată fizic de către concubinul său, un bărbat de 58 de ani.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, totodată, pe numele bărbatului fiind emis un ordin de protecție provizoriu.

Ieri, bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova a fost reținut de polițiști și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ulterior, cel în cauză a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.