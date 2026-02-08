4.4 C
Minoră instituționalizată în Dolj, dată dispărută

De Valentin TUDOR

În seara zilei de ieri, 7 februarie, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către o femeie, din municipiul Craiova, instructor de educație, cu privire la faptul că, în ziua de 6 februarie a.c., ora 16.00, CONSTANTIN ANA-MARIA-MIRELA, de 14 ani, a plecat din centrul unde este instituționalizată și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,58 m, greutate 58 de kg, părul șaten, lung, ochii căprui, fața ovală.

La momentul plecării aceasta era îmbrăcată cu pantaloni tip jeans de culoare albastru deschis, geacă roz iar în picioare purta pantofi sport de culoare neagră.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

